U nedelji pred nama dva znaka stavljaju tačku na brak, Vodolija u top formi, Strelac upoznaje srodnu dušu

Ovan

Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosledni u svakoj fazi sprovođenja, posebno pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubeđivanja situacija će se promeniti u vašu korist, ali moraćete da ostanete uporni i dosledni.

Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje ranovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu.

Bik

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu.

Trenutno preispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.

Blizanci

Donosite niz važnih odluka i delujete odlučno u svojim namerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u delo sve što ste ugovarali u proteklom periodu.

Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljenicima i da gubite vreme na neke sporedne situacije. Imate dobar osećaj, a ljubavni događaji koje naslućujete najavljuju srećan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osećaj i ne pričati previše.

Rak

Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u poslovnom izražavanju, ali postoji sled događaja koji remeti vaše planove. Važno je da se pravilno organizujete i da ispoštujete sve zadate rokove.

Skloni ste čestim promenama emotivnog raspoloženja, nema razloga da gubite nadu ili da se udaljavate od partnera.





Lav

Iznenadne promene na poslovnoj sceni deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja.

Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.

Devica

Delujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima. Ipak, moraćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vreme dobar savet od jedne starije osobe.

Na kraju sve će se rešiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumevanja i nežnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama podstiče osećaj emotivne nesigurnosti.

Vaga

U dogovoru sa saradnicima sada na uspešan način možete da reštite niz važnih pitanja. Nastavite da podstičete zajedničke dogovore i udruživanje po raznim osnovama. Potrudite se da neko ozbiljno shvati vaše ideje u vezi sa finansijskim zahtevima koje imate.

U odnosu sa ljubavnim partnerom prolazite kroz promenljivu fazu, ali ne treba da se predajete. Važno je da delujete pozitivno na svet oko sebe i da neprekidno podstičete voljenu osobu na zajedničke promene.

Škorpija

U zavisnosti od ličnog interesovanja i motivacije koju imate osmislite neka nova ili modifikovana rešenja koja će vam donositi najbolje razultate.

Potrebni su vam raznovrsni diplomatski maniri ili kompromisna varijanta kao uspešna formula koja donosi korisne i dugoročnije rezultate.

U ljubavnom životu uživate u raznovrsnim situacijama. U odnosu sa voljenom osobom sve postaje moguće kada se vaša osećanja i misli preklapaju.

Strelac

Dobre ideje koje imate zahtevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku.

Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda.

Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće.

Jarac

Novo saznanje pozitivno utiče na vašu motivaciju i na profesionalnu orijentaciju. Sada imate dobru volju da se angažujete na nekim zadacima koje možete da rešavate u dogovoru sa saradnicima.

Ne treba da se opterećujete novčanim pitanjima jer uskoro ćete rešiti i te dileme. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju neku neobičnu draž.

Dopadaju vam se postupci koje čini partner i to vas navodi da promenite svoje odluke. Prati vas ljubavna inspiracija. Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Vodolija

Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici.

Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećane rezultate.

Često imate dobar predosećaj jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.

Ribe

Delujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahteve u očekivanju da sve teče po vašim procenama.

Ipak, preteranim isticanjem ličnih zahteva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate „široke vidike“ u svakom pogledu.

Ljubavne razmirice prihvatite kao prolaznu fazu jer sve se svodi na novi podsticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje „skrivene adute“.

Nedeljni horoskop do 19. avgusta 2024. godine preuzet je sa sajta Astrolook