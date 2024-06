Ljubavni horoskop za poslednju nedelju juna: Blizanci, budite spremni za brojna poznanstva

Nedeljni ljubavni horoskop do 30. juna

Ovan

Sa sekstilom između Meseca i Marsa, 26. juna, vaša motivacija biće eksplozivna. Ovo je odlično vreme da planirate sastanak sa potencijalnim partnerom.

Možete osetiti nalet samopouzdanja od 28. juna, kada Mesec ulazi u vaš znak. Bićete spremni da planirate sledeće velike poteze.

Ne zaboravite da se odmorite, tempo kojim ste išli do sada teško je održati. Photo by Dziana Hasanbekava from Pexel

Bik

Ove nedelje imaćete izuzetno bukiran raspored, a kulminacija stiže 26. juna sa trigonom između Meseca i Venere.

Iako se osećate samouvereno u ljubavnim odnosima, ne bi bilo loše da pokažete emocije prema onima koje želite blizu sebe.

Od 28. juna pripremite se za razbuktavanje strasti i jačanje senzualnosti.





Blizanci

U poslednje vreme imate osećaj kao da sve radite sami u ljubavnom odnosu, a verovatno i jeste tako.

Sekstil između Meseca i Merkura 29 juna doneće vam nalet uzbuđenja, kao uvertiru u sve što dolazi.

Toliko imate novih ideja da verovatno nećete moći sve da započnete odmah, pa napravite plan. Budite spremni za brojna poznanstva.

Rak

Mesec vas, kroz nekoliko povoljnih tranzita, drži motivisanim cele nedelje.

Ne slažete se najbolje sa partnerom, pa može doći do rasprava, posebno oko 28. juna. Dobro razmislite pre nego što preduzmete bilo kakvu akciju, kako kasnije ne biste osećali krivicu.

Dajte sebi malo vremena da se “izduvate”, a onda trezne glave donesite odluku.

Lav

Uživate u ljubavi, zdravlju i blagostanju. Sve u svemu, život je dobar.

Konjukcija Meseca i Neptuna 28. juna može učiniti da se osećate preosetljivo.

Slobodno Lavovi, ako se ne osećate inspirisanim da uplovite u novu vezu, odvojite malo vremena za sebe. Ljubav može da sačeka. Photo by Pixabay from Pexels

Devica

Merkurov sekstil prema Uranu, 29. juna, donosi vam više fleksibilnosti nego inače.

Ako partner otkaže viđanje ili kratko putovanje verovatno ćete imati više razumevanja nego što bi se očekivalo.

Ovo je sjajan period da se pozabavite učenjem, koje će vam pomoći da lakše obavljate posao. Pojačana intuicija. Ipak, čak i ako sumnjate da partner ne govori istinu, nećete mu zameriti.

Vaga

Potreban vam je odmor, a samo kod kuće se osećate blaženo. Bilo da ste slobodni ili u vezi, izdvojite makar jedan dan da se opustite i uživate.

Kada Mesec bude u kvadratu sa Venerom, 29. juna, moguće je da osetite nezadovoljstvo izborom partnera.

Ipak, to je prolaznog karaktera, pa vodite računa da ne kažete nešto što bi moglo da naškodi vašem odnosu.

Škorpija

Mesec se kreće u sekstil do Marsa, 26. juna, što podstiče vašu ambiciju i donosi brojne ljubavne prilike.

Ovo je, takođe, sjajno vreme da zaradite pristojan novac.

Sekstil između Venere i Marsa, 28.juna, donosi sa sobom ogromnu količinu senzualnsoti i strasti.

Strelac

Pokušajte da 26. juna ne donosite velike odluke jer ćete verovatno napraviti izbore zbog kojih ćete kasnije zažaliti.

Kada se Mesec 28. juna preseli u drugi vatreni znak, Ovna, vratiće se vaša uobičajena energija, samim tim i spremnost da rasplamsate ljubavni odnos.

Pravo je vreme da sledite svoje instinkte i krenete u osvajanje. U nedeljama koje dolaze shvatićete da se hrabrost isplati.

Jarac

Odlično je vreme da napravite plan sa partnerom kada je Mesec sekstilno u odnosu na Saturn. Iskoristite svoje urođene moći da rešite sve zagonetke ljubavnog odnosa.

Nemojte bit izatečeni 28. juna kada Mesec pređe u znak Ovna. Samo nastavite dalje jer ovaj tranzit traje svega nekoliko dana.

Energija kojom zračite odlična je i za otpočinjanje novih veza.

Vodolija

Mesec se približava vašem znaku, što znači da će emocije biti u prvom planu. Sve što se dešava biće jasnije nego inače.

Zabava će vam biti divan beg od svakodnevice, posebno ako to podrazumeva neobične aktivnosti sa partnerom.

Posle 27. juna pravi je trenutak da pokažete avanturistički duh, bilo da ste u vezi ili slobodni. Photo by Radu Florin

Ribe

Ova nedelja će uključivati povećanu osetljivost u romantičnim odnosima.

Bićete usklađeni sa emocijama partnera. Produbite vezu kroz ljubaznost i empatiju, podstičući osećaj poverenja i intimnosti.

Slobodne Ribe mogu biti privučene od strane osobe koja odiše toplinom i razumevanjem za njihovu nežnu prirodu i emocionalnu dubinu.

Nedeljni ljubavni horoskop preuzet sa marieclaire.rs