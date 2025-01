Prvi dan 2025. godine doneće ogromnu sreću ovim horosksopskim znacima

Horoskop za 1. januar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Delujete uznemireno i zahtevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode, pre nego što povredite nečija osećanja.

Posao: Stalo vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane. Image by Stephane from Pixabay

Bik

Ljubav: Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte misli i osećanja.

Posao: Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psiho-fizički iscrpljuju. Razmislite kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje: Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Blizanci

Ljubav: Neko vas dovodi pred novo emotivno iskušenje. Smišljate odgovor ili način na koji treba da postupite prema bliskoj osobi.



Posao: Sve se svodi na princip uzimanja ili davanja, ono što dobijate ima visoku cenu i zahteva veliko zalaganje.Zdravlje: Izbegavajte impulsivno ponašanje, opustite se.

Rak

Ljubav: Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.

Posao: Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.

Zdravlje: Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju. Shutterstock

Lav









Ljubav: Bolje je da prihvatite utešnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke.

Posao: Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.

Zdravlje: Izbegavajte naporne ili stresne situacije.

Devica

Ljubav: Vaš partner čini stvari zbog kojih treba da se osećate polaskano ili zadovoljno. Odgovorite na sličan način.



Horoskop za 1. januar za preostale znake pročitajte u nastavku

Posao: Sve je dobro dok neko od vas ne zatraži posebnu uslugu ili određeni ulog. Ne volite da vas tretiraju kao podređenu osobu.Zdravlje: Izbegavajte loše navike, prijaće vam boravak u prirodi.

Vaga

Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze vaše profesionalno iskustvo.

Zdravlje: Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se.

Shutterstock

Škorpija

Ljubav: Delujete uznemireno. Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-finansijski dobitak.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga.

Strelac

Ljubav: Pokušavate da odložite susret sa jednom osobom, ali to je samo privremeno rešenje. Suočavanje sa istinom donosi olakšanje.

Posao: Potrudite se da vaši saradnici prihvate realna objašnjenja i okolnosti koje utiču na zajednički uspeh.

Zdravlje: Sačuvajte samopouzdanje, prijaće vam kreativan odmor.

Jarac

Zdravlje: Sačuvajte samopouzdanje, prijaće vam kreativan odmor. Photo by Sincerely Media on Unsplash

Vodolija

Ljubav: Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete nekog da navedete na svoje želje.

Posao: Nemojte dozvoliti da neko sumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da ispoštujete osnovni protokol i nečiju sugestiju.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Ribe

Ljubav: Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja

Posao: Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje.

Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće vam.

