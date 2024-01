Ove nedelje Vage bije loš glas, Bikovi posebno emotivni a jedan znak je u ozbiljnom problemu

Nedeljni horoskop do 22. januara 2024. godine

Ovan

Prolazite kroz različite faze stvaralačkog raspoloženja i stalo vam je da sebi obezbedite optimalne uslove. Obratite pažnju na reakciju bliže okoline, jer ponekad ne želite da prihvatite komentare koje doživljavate kao oštru kritiku. U odnosu sa ljubavnim partnerom često preuzimate aktivnu ulogu i spremni ste da promenite neke zajedničke navike koje vas sputavaju. Instiktivno umete da prepoznate pravi momenat i dobar ritam.

Bik

Ulazete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje izenenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni ste čestim promenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner deluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nežnosti. Photo by Thought Catalog on Unsplash

Blizanci

Delujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precujete svoju ulugu ili mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju.

Rak

Nalazite se za veliki korak ispred drugih, jer umete tačno da predvidite nečiju reakciju ili odgovor u poslovnim pregovorima. Jasno vam je da savremeniji pristup zajedničkim temema ili interesima donosi dugoročniji uspeh. Postavljate suviše stroge kriterijume pred voljenu osobu, ali vaš podsticaj ume i da deluje blagotvorno na više načina. Emotivni izazovi ponekad predstravljaju dobru priliku da se profiltrira zajednički odnos.





Lav

Možda sve informacije sa kojima raspolažete ne predstavljaju uvek i pouzdane kriterijume, ali bez velikih izazova nema ni veće poslovne afirmacije. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima u različitim pravcima. Prolazite kroz fazu oscilacija, skloni ste čestim promenama u ponašanju ili raspoloženju. Povremeno vam je teško da pravilno uskladite svoj ljubavni ritam i afinitete u odnosu sa bliskom osobom.

Devica

Novo saznanje pozitivno utiče na vašu motivaciju i na profesionalnu orijentaciju. Sada imate dobru volju da se angažujete na nekim zadacima koje možete da rešavate u dogovoru sa saradnicima. Ne treba da se opterećujete sa nekim novčanim pitanjima, jer uskoro ćete rešiti i te dileme. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju neku neobičnu draž. Dopadaju vam se postupci koje čini partner i to vas navodi da promenite svoje odluke. Prati vas ljubavna inspiracija. Photo by freestocks on Unsplash

Vaga

Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajima iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.

Škorpija

Situacija oko vas deluje vrlo promenljivo i teško je precizno predvideti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite proverenih pravila i da izbegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovaće vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnos sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih „slatkih snova“. Prepustite se svojim osećanjima.

Strelac

Delujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja, da ne želite da vam se neko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procenite situacije koje zahtevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodana vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Parter ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i izlive emocija. Photo by Yuriy Bogdanov on Unsplash

Jarac

Savesno ispunjavate svoj deo obaveza i delujete vrlo ažurno prilikom ispunjavanja raznih dogovora koje imate sa saradnicima. Realno zasnivate sve svoje odluke i nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. U odnosu sa partnerom, nema potrebe da uporno ponavljate situacije koje ne donose željeni efekat.

Vodolija

Neko od saradnika nema dovoljno interesovanja da ispoštuje zajedički poslovni dogovor, što neminovno uslovljava određeni gubitak. Delujete zabrinuto zbog novih informacija i promena koje nagoveštavaju vaši saradnici. Uporno pokušavate u najkraćem roku da rešite neke velike probleme. Skloni ste čestim promenama raspoloženja, kao i društva koje privlači vašu emotivnu pažnju. Nema razloga da se jogunite i da prigovarate svom partneru zbog nekih sitnica.

Ribe

Delujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima. Ipak, moraćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vreme dobar savet od jedne starije osobe. Na kraju sve će se rešiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumevanja i nežnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama podstiče osećaj emotivne nesigurnosti.

