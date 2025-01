Nije sve tako idealno, Anica progovorila o odnosu sa Lazarom, ovo joj zadaje velike muke

Već dve godine Anica Lazić i Lazar Ristovski uživaju u skladnoj emotivnoj vezi iako se i dalje u javnosti komentariše razlika od 39 godina između glumačkog para.

Neretko su isticali da im apsolutno ne smetaju brojke u krštenici jer su srodne duše, a u poslednje vreme Anica Lazić o Lazaru Ristovskom govori sa mnogo ljubavi pošto se dugo nije oglašavala na temu njihove veze. Zorana Mandic/ATAImages

Već izvesno vreme žive na istoj adresi te je glumica opisala kako provode zajedničko vreme u porodičnom domu naglašavajući da je u starijem izabraniku pronašla srodnu dušu:

- Pored Lazara sam zavolela partnerski odnos. Nikada ranije nisam bila luda za tim da se udam, nisam jurila muškarce, gledala sam sebe, svoj život i posao. Razmišljala sam: ako dođe partner, došao je, ako ne, meni je dobro – priznala je.

- Sada sam pronašla mir. Ja sam nemirna duša, a pored njega sam mnogo mirnija nego ranije. Teško mu je da to isprati, ali je na visini zadatka.

On je meni rekao da može da hendluje i stvarno može. Ali, treba i njega znati hendlovati. Tu smo se pronašli i dopunjujemo se – izjavila je nedavno u intervjuu za Blic.

Na pitanje da li je glumac džentlmen te čime ju je obradovao pred novogodišnje i božićne praznike lepa brineta je rekla:

- Lazar je vrlo galantan, on čak meni često zna da kaže da sam ja preskromna, nije da ne tražim ništa, tražim neke stvari ali on kaže da je to vrlo skromno.

Voli da mi kupi, on je generalno džentlmen ne samo prema meni već i u životu ima te džentlmenske manire.









Ipak, Anica Lazić o Lazaru Ristovskom iako govori sa puno ljubavi ima nešto što joj kada je on u pitanju zadaje velike muke.

- On ne voli torbice, nakit, Bože sačuvaj. Jako je teško izabrati za njega boju, kroj ako pričamo na primer o garderobi.

Tako da sve što sam mu kupila, a kupim i ja njemu dosta toga, za sve sam morala da ga teram da ide sa mnom u šoping, što on naravno ne voli ali uradi kad treba.