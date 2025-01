Ivan Milinković: Supruga je želela da mi njena ćerka persira

Ivan Milinković miljenik je publike od trenutka kada se pojavio na javnoj sceni. ATA Images

U grupi "Legende" proveo je tri decenije, a pre pet godina započeo je solo karijeru. Mnogi su mu rekli da je to bio smeo potez, ali on je želeo da krene drugačijim putem.

Zoran Dašić Daša mu je tada poslao upozorenje da ne sme da peva pesme koje je snimio dok je bio u grupi, što je Ivan prokomentarisao rečima:

- Ja tako nešto sebi nikada ne bih dopustio. Ako sam napustio grupu, ne mogu da “arčim” pesme. Uostalom, to bi bio i sukob interesa na terenu. Drugo bi bilo da "Legende" ne postoje. Zarekao sam se da to neću raditi, iako su mi hiljadu puta tražili da otpevam neku pesmu. Šta mi treba da to neko snimi i pusti na društvene mreže? Neću sebe da unižvam, još manje želim da radim nešto što nije fer.

Iako se nikada nije medijski previše eksponirao, javnost je pažljivo pratila kako njegov poslovni, tako i privatni život.

Ivan Milinković ženio se dva puta. Sa prvom suprugom Vesnom, proveo je sedam godina.

- Venčali smo se 1994. godine. U brak sam ušao iz ljubavi, imali smo lep odnos i uvek sam bio veran. Ipak, negde je došlo do “zamora materijala”. Ona je tokom braka završila tri fakulteta – svetsku književnost, italijanistiku, helenistiku i grčki jezik. Stvarno je bila izuzetna u tome.

- Sa druge strane, ja sam stalno putovao i nastupao. Verovatno je i to uticalo na naš razlaz. Ona je imala svoje preokupacije, ja svoje, i negde smo se izgubili u tom međuprostoru – priznao je Ivan gostujući u emisiji “Ispovesti”, autora Nemanje Vasiljevića.

U drugom braku, sa suprugom Milicom, dobio je sina Filipa. Kada je postao otac imao je 40 godina.









- Mica je uvek nastojala da me poštedi kad dođem umoran s puta. Trudila se da naš Filip, dok je bio mali, ne probudi tatu kad noću zaplače. Nastojala je da mi napravi bazu, svesna da se u porodici “pune baterije”. To je svakom pevaču potrebno da bi sutra ponovo mogao negde da izađe pred publiku i zablista. Neko je platio kartu i ne zanima ga da li je beba noćas plakala pa nisi mogao da spavaš. On hoće tebe u punom sjaju.

Anju, ćerku iz prvog braka svoje supruge, Ivan je prigrlio od srca.. Ipak, bio je potreban period prilagođavanja.

- Anju, koja je imala 11 godina kada smo počeli da živimo zajedno, prihvatio sam kao svoju. Uvek je bila jako inteligentna. Shvatila je da roditelji nisu više zajedno, da je tu neko nov. I s te strane nije bilo problema.

- Evo, otkriću i jedna interesantan detalj. Supruga je htela da mi ćerka persira. Rekao sam joj: Daj, ne izvodi, kako naše dete u kući da mi persira. Na kraju krajeva, ona je rođena sestra mog sina. Ona je naša Anja – ispričao je pevač.

Objašnjenje njegove žene Milice za takav predlog bilo je da bi, samim tim što mu perisra, to sugestivno uticalo na devojčicu da ga više poštuje.

- Istina je da, koliko god da je zdrav odnos u porodici, ja nikada ne mogu reći nešto na način na koji bi to rekao njen otac. Uvek postoji “kočnica”. Čak i kad treba da se uputi neka kritika, kao i svakom detetu, uvek pođeš od toga da su ta deca već doživela svojevrsnu traumu zbog razvoda. Grešimo ako mislimo da deca ne kapiraju – ispričao je Ivan Milinković, ne krijući danas reči hvale kako za Anju, tako i za deset godina mlađeg Filipa koji je odlučio da studira IT.