Glumu ostavlja po strani? Bojana Stefanović u 2025. godini planira novi posao

Bojana Stefanović na glumačku scenu stala je pre više od dve decenije. U međuvremenu je ostvarila brojne uloge, kako pred kamerama tako i na sceni matičnog Narodnog pozorišta.

Na privatnom planu uživa u dugom i skladnom braku sa rediteljem Istokom Tornjanskim, sa kojim ima dvoje dece – sina Matiju i ćerku Višnju.

Talentovana glumica odlično se snalazi i u kuhinji.

- Kuvanje je moja velika ljubav. Rado pravim sve moguće specijalitete, a kada imam mnogo obaveza onda za ručak biram neko jelo koje se pravi u ekspres loncu i može da se podgreva tri dana. Na meniju su sladak kupus, pasulj, boranija – otkrila je Bojana Stefanović u jednom intervjuu za HELLO! magazin.

Na Bojaninom blogu o kuvanju “Fatmama” mogu se naći brojni zanimljivi recepti, pa ne čudi što ga prati više hiljada ljubitelja ukusnog zalogaja.

- Kao devojčica sam se igrala Steve Karapandže, tako da kuvam od malena. Nema tu velike mudrosti, sve je stvar treninga. U današnje vreme niko ne mora da bude rob kuhinje; možete da naručite hranu, da kupite gotov obrok... Ipak, mislim da nema ničeg lepšeg nego kad spremite hranu za ljude koje volite, kad kuća zamiriše na domaću supu ili gibanicu – smatra šarmantna glumica.

Profesionalne obaveze u pozorištu Bojani ostavljaju malo slobodnog vremena za njenu drugu veliku ljubav – kuvanje. Ipak, ona je čvrsto rešila da u 2025. godini, hobiju posveti više pažnje.

- Već nekoliko godina pokušavam da odvojim vreme i napišem kuvar, pošto “na lageru” imam niz recepata i nekih mojih priča. Moji ukućani, ali i neki bliski ljudi iz posla odavno me nagovaraju da to uradim, ali ja ne stižem. Evo, javno obećavam da ću sledeće godine to završiti – poručila je Bojana Stefanović govoreći o novogodišnjim odlukama.