Aca Lukas u 56. godini sve iznenadio: Ne bojim se četvrtog braka

Četvrti brak Ace Lukasa

Pevač Aca Lukas godinama je u vrhu muzičke scene. Brojni hitovi, veliki koncerti, ali i uzbudljiv privatni život obeležili su njegov dosadašnji put. A.H./ATAImages

Imajući u vidu da na svako pitanje odgovara direktno i bez zadrške, za predstavnike medija uvek je bio u vrhu omiljenih sagovornika.

Iako u polednje vreme ne eksponira previše svoj emotivni status, o bivšim ljubavima i danas je spreman da govori.

Aca Lukas iza sebe ima tri braka.

Sa prvom suprugom, Svetlanom, ima sina Lazara i ćerku Miljanu. Druga žena, Nataša, podarila mu je sina Andreja, dok je sa Sonjom dobio Viktoriju.

- Sonju sam najviše voleo – priznao je pevač, gostujući u emisiji “Četiri i po žene”, Informer televizije. Ata Images

Zbog ljubavi je bio spreman na sve.

- Mene naslovne strane nisu zanimale, a ona voli da se lepo obuče, sredi i da se slikamo. I ja sam to prihvatio. Jedan novinar ju je nagovorio da budemo na naslovnoj strani pred Novu godinu i ja sam se pojavio a kravotom i psom u ruci, pored nas deca, iza nas jelka. Prelepa slika, ali to nisam ja. Mene su čak i prijatelji u kafani zezali zbog toga, ali nije me sramota. Sve sam to radio zbog nje.









O svom odnosu prema ljubavi i braku, Aca Lukas kaže:

- Tri puta sam se ženio. Tačnije, imao sam dva braka i jednu vanbračnu zajednicu koja je trajala deset godina. Kada je ljubav u pitanju, smatram da emocije ne mogu da se kontrolišu.

- Sa ovog stanovišta, u ovim godinama, sa četvoro dece i dvoje unučadi koje imam, mogu reći da mi četvrti brak ne bi bio potreban.

Muzička zvezda, koja je ove godine proslavila 56. rođendan, iskreno priznaje da u njegovom slučaju između braka i porodice stoji znak jednakosti. Boško Karanović

- Ne plašim se četvrtog braka, ali iz realne perspektive, rekao bih da mi to ne bi trebalo. Kad bih se zaljubio četvrti put i odlučio da osnujem porodicu, morao bih da napravim dete. Ne bih hteo da imam psa i govorim mu: Dođi kod tatice. Ne mogu da imam ženu sa kojom nemam porodicu. Šta da radim sa njom, kakva smo to porodica?

- I da se zaljubim u 70. godini, napraviću dete kao Salvador Dali. Zato kažem da ne bih voleo da se zaljubim i da moram da se ženim, jer ću napraviti dete momentalno – ispričao je Aca Lukas.