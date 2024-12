U jeku priče o razvodu, Čedina fotografija sve zbunila, šta je istina?

Danas tokom dana saznalo se za razvod Čede Jovanovića posle 25 godina braka sa suprugom Jelenom.

Političar je ove navode potvrdio za "Kurir" ističući da je oboma veoma teško, a da su zahtev za razvod podneli još početkom ove godine, tačnije u februaru. Antonio Anhel / Ata images

Inače, Jovanović je sa pomenute društvene mreže zbrisao zajedničke slike sa Jelenom.

- Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živeo. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem.

Jelena mi je rodila četvoro divne dece. Mene je kao čoveka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok.

Ja ne brojim vreme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svet.

Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj meri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni - rekao je za pomenuti medij Jovanović i nastavlja:

- Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti.

Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji.







Stefan Tomašević/ATA Images

Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona.

Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog dece, prijatelja, društva, nego pre svega, zbog nje.

Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo- poručuje Jovanović.

Međutim ono što je mnoge zbunilo je najnovija fotografija koju je političar objavio na svom Instagram profilu,na kojoj pozira sa sada već bivšom suprugom.

Jelena ga je obgrlila nogama i drži ga za vrat dok oboje poziraju nasmejani pa su se neki zapitali da li je razvod Čede Jovanovića farsa ili ipak istina?