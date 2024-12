Nataša Ninković otvoreno poručila: Mnogo sam nezgodna kada me povrediš

Nataša Ninković jedna je od najcenjenijih pozorišnih i filmskih glumica. Iako deluje strogo, zrači toplinom i energijom ponosne Hercegovke. Promo Una TV

Pre dve i po decenije udala se za biznismena Nenada Šarenca, sa kojim ima blizance Luku i Matiju.

Natašini naslednici već su odrasli momci, koji polako grade svoj život, a ponosna majka neretko na društvenim mrežama objavi njihove fotografije.

U intervjuima koje daje Nataša Ninković trudi se da fokus stavi na svoju profesiju, dok o privatnom životu govori ređe. Sada je, ipak, napravila izuzetak.

Gostujući na Una televiziji, kod svog kolege Andrije Miloševića, glumica je podelila i neke manje poznate podatke iz privatnog života. Između ostalog, otkrila je zašto se dugo borila protiv sudbine da postane glumica, kako je sa pet i po godina krenula na dramsku sekciju u Trebinju, ali i da se spremala da studira stomatologiju. Promo Una TV

U emisiji, koja se emituje ponedeljkom uveče, Nataša Ninković je otvoreno pričala i o svojoj najvećoj podršci, majci, čiji odlazak nije prebolela.

Uz njeno ime često idu odrednice – impulsivna, zahtevna i svoja, a na pitanje da li ju je teško naljutiti odgovorila je:

- Mnogo sam zeznuta kada me povrediš, ali nisam za neke sitne stvari, to mi nije bitno. Impulsivna jesam, ali nisam svađalica, nisam ni “džangrizava”. To ne volim. Promo Una TV

- Za krupnije stvari sam jako zahtevna - iskreno je priznala Nataša Ninković.