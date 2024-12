Ćerke Desimira Stanojevića su danas majke i uspešne žene

Glumac Desimir Stanojević kao Vukašin Golubović osvojio je srca publike, naročito, dama koje su pomno pratile svaku epizodu "Srećnih ljudi"! Antonio Ahel/ATAImages

Desimir nas je napustio prerano, u svojoj 69. godinu izgubio je bitku sa dugom i teškom bolesti u martu 2020. godine.

Njegova porodica ističe da se hrabro borio za život do samog kraja. Nikada se nije predavao, već je hrabro prihvatao svoju bolest i nosio se sa njom.

Iza sebe osim brojnih i zapaženih uloga ostavio je dve ćerke, a jedna od njih pokupila je, čini se, od oca dar za umetnost.

Nina Ćosić udata je za glumca Zorana Ćosića, koji je takođe glumac i sa Desimirom je igrao zajedno u popularnoj seriji "Srećni ljudi".

- Imao sam sreću da je moj prvi zet, Ninin muž, Zoran Ćosić moj kolega glumac. Od prvog dana imali smo o čemu da pričamo, a da ja ne budem strogi otac, a on uplašeni zet.

Moje iskustvo sa tastom, koji je bio strog i poslovan, a ja mlad i zelen učinio je da budem drugačiji. Moj tast je i dva dana pred svadbu tražio da Nada dođe kući u devet uveče.

Prvih dvadeset pet godina našeg braka proteklo je kao ozbiljan tast i neozbiljan zet. Sada, posle 36 godina braka, došli smo do dobrih familijarnih odnosa - rekao je Desimir davno.







Nina i Zoran su zajedno više od dve decenije, a njihov prvi susret odigrao se kao scenario za film ili predstavu u 3 čina. U prvom činu student ulazi u učionicu broj jedan Akademije u Novom Sadu.

Vidi devojku kako svira obou i odmah pomisli da će s njom imati nešto važno u životu. Ona ga pogleda i u sebi reče ovo je čovek za koga ću se udati.

U drugom – on je danima prati do kuće. Ne govore. Samo pevaju. Sve dok pesma Galije nije ohrabrila ruke da se spletu, a u trećem činu on postaje glumac, ona profesionalna muzičarka, rađaju dvoje divne dece i žive srećno.

Nina Ćosić je uspešna muzičarka, a publika je imala prilike da je vidi kao deo muzičkog-poetskog kabarea "Da, to su bili dani", u kome daje svoj glas i zadužena je za udaraljke.

Za razliku od Nine koja je završila Muzičku akademiju u Novom Sadu i radi u Simfonijsom orkestru RTS-a, njena sestra Sanja otišla je drugim putem i odlučila se za veterinu.

Desimir u jednom intervjuu ranije otkrio na šta je posebno ponosan kada su njegove ćerke u pitanju.

- Što pred sobom vidim zrele, pametne i vredne ljude. Nina je završila Muzičku akademiju, odsek oboa i sa 35 godina ima već više od 10 godina radnog iskustva i veoma je uspešna u svom poslu.

Deset godina je u braku, ima sina Jevrema, koji je završio prvi razred, i četvorogodišnju ćerku Nataliju.

- Sanja se na četvrtoj godini veterine odlučila za udaju. Fakultet je i dalje tamo gde jeste, ali ga ona ne obilazi. Ima četvorogodišnjeg Branka i Kalinu - ispričao je Desimir.