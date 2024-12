Za njom je uzdisala cela zemlja, a ona je srce poklonila njemu: Gala Videnović u braku je tri i po decenije

Životna priča Gale Videnović

Gala Videnović očarala je publiku ulogom Ester u filmu “Bal na vodi”, posle koje su joj sva vrata bila otvorena. Antonio Ahel/ATAImages

Gledali smo je i kao prelepu Ruskinju Natašu u serijalu “Žikina dinastija”, a zajedno sa Slobodanom Beštićem igrala je u čuvenoj seriji za decu “Metla bez drške”.

Iako su joj svi predviđali sjajnu glumačku budućnost, Gala Videnović se na vrhuncu popularnosti preselila u Ameriku i tamo ostala dugi niz godina.

- Svako se u nekom trenutku pokaje zbog nečega. To što sam počela da glumim kao devojčica donelo mi je i dobrih i manje dobrih stvari. Kad ste mali, svakako ne upravljate sami svojim životom. Slava u tinejdžerskim danima bila je zaista neverovatna. Sa tim se trebalo izboriti – pričala je kasnije Gala, koja je pred kamere prvi put stala sa četiri i po godine.

U Malibuu, gde je živela,upoznala je svetski poznate ličnosti, dobila brojne poslovne ponude, ali je odlučila da pre svega bude samo – mama.

- Ostajem u drugom stanju, a to niko ne zna. I to u trenutku kada me očekuje mnogo posla, ali ja verujem da ništa nije slučajno. Odlazim na audicije, stomak mi se ne vidi. Shvatam da neću još dugo moći to da krijem. A sve se dešava u tih ključnih šest meseci kad treba da mi se ostvari karijera. I ja rešim da nestanem. Ne javljam se na telefon. Rađam dečaka Demijana u Malibuu – otkrila je u velikoj ispovesti za “Nedeljnik”. Antonio Ahel/ATAImages

Sin Pavle stigao je na svet nekoliko godina kasnije.

Jedna od najlepših žena na ovim prostorima, zs kojom su mnogi uzdisalii, srce je poklonila reditelju Vladimiru Aleksiću, za kojeg se udala 1990. godine.







Na pitanje da li su sinovi nasledili umetnički gen roditelja, odgovorila je:

- Krenuli su svojim putem. Stariji je završio studije industrijskog dizajna, a mlađi studira računarsku multimediju. Kao mali su se oprobali u glumi, ali ona ih nije previše zanimala.

Po povratku iz Amerike Galu Videnović smo imali priliku da vidimo u seriji “Pet”, kao i u telenoveli “Zakopane tajne”.

Danas ima 55 godina i podjednako je lepa kao u vreme velike slave. Antonio Ahel/ATAImages