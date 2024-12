Aca Lukas se obratio koleginici: Velika sam zvezda, ako ću da se svađam onda ću sa nekim ko je na mom nivou

Sukob Ace Lukasa i Milice Pavlović

Estradni “ratovi” nisu retki, a čini se da ih je Aca Lukas vodio ponajviše. Sa nekima je završio na sudu, neki sukobi su okončani pomirenjem, a kako će se završiti priča sa Milicom Pavlović ostaje da vidimo. A.H./ATAImages

Problem je nastao oko pesme “Kidaš me”, koja je skinuta sa Jutjuba, a pevač je za koleginicu rekao da je ne poznaje.

- Žao mi je što sam ja lično skinula sa Jutjuba spot za pesmu “Kidaš me” i sad ne mogu da dokažem da se mi poznajemo. Izdao me je. Za sve te fotografije na Guglu reći da je veštačka inteligencija stvorila. Mogao je da ćuti da me ne provale ljudi – kazala je Milica Pavlović za “Kurir”.

Na pitanje, zašto Aca Lukas ima potrebu da je komentariše, Milica je odgovorila:

- Ja njega pomenem kad me pitaju šta se desilo i zašto nema pesme na Jutjubu. Onda ja to objasnim i nijednom nisam rekla sve stvari do kraja. Ispričala sam samo 40 posto priče.

- Mislim, kad bih rekla sve, mnogima ne bi bilo dobro. Ali, ne želim. Samo želim da odgovorim kad mi neko postavi kultuno pitanje vezano za muziku. L.L./ATA Image

Kako je navela, privatno ga ne komentariše, već govori samo o onome što se tiče njih dvoje.

Tim povodom oglasio se i Aca Lukas, koji je za Hype televiziju, na sebi svojstven način prokomentarisao celu situaciju.







- Naravno da znam ko je Milica Pavlović, ali neću više da komentarišem te stvari. Ona govori da je nekog izbrisala iz života, neke budalaštine. Ja se sa devojkom nisam svađao, čak sam je i podržavao kad je kao klinka bila u Zvezdama Granda. Međutim, napravila je jednu veliku grešku o kojoj ne želim da pričam. Luka Šarac

Kako je kazao pevač, Milica mu je potpuno neinteresantna da bi joj davao na značaju.

- Ona neka priča. Ako joj se svađa, neka se svađa.

Na kraju obraćanja, folk pevač je poručio:

- Ja sam ozbiljan čovek, pre svega. Velika sam zvezda, da ne zvučim prepotetno, ali tako je. Ako ću da se svađam, onda ću se svađati sa nekim ko je na mom nivou.