Ona zna sve njene tajne: Ova pevačica je najbolja drugarica Verice Šerifović

Verica Šerifović iza sebe ima višedecenijsku karijeru i status jedne od najboljih pevačica na našoj muzičkoj sceni. ATA Images

Uprkos tome, pa i činjenici da je njena ćerka Marija vodeća pop zvezda na ovim prostorima, Verica se uvek trudila da bude po strani, a intervjue je retko davala.

To se promenilo kada je na svet došao njen unuk Mario, koga obožava i od kojeg se retko razdvaja.

- On je moja najveća radost. Moje dve najveće nagrade su od gospoda Boga, ćerka Marija i unuk Mario – ne krije pevačica.

O tome da li će krenuti bakinim i maminim putem, iskreno kaže:

- Kada bude porastao, kada bude veliki dečko, baba mu želi da bude pravi umetnik, da se bavi muzikom.

- Marija nešto ne voli tu pomisao, jer je to težak posao. Antonio Ahel/ATAImages

O Mariji Šerifović i njenom sinu Mariju, nedavno je za portal „Republika¨ progovorila i Nada Obrić.

- To dete ima najlepši osmeh na kugli zemaljskoj. Ja sam tu od njegovog rođenja. Kad dođem i kad se on nasmeje, ja zaboravim na sve brige i probleme. Imam potrebu da ga stegnem, pa se uplašim da ga ne polomim, ali prosto izaziva tu emociju u meni.







- Znala sam da Marija beskrajno želi dete. Probala je ovako i onako, nažalost, nije joj se dalo. Ja sam u startu znala, pre nego što je sve to urađeno, bodrila sam je, i nju i Verku. Kad se sve to dešavalo, Verka se gubila od straha. Preklinjala me je da nikom ništa ne kažem. Ni svojoj deci nisam rekla. Kad se mali rodio, slavilo se – ispričala je Nada, a mnogi su ostali zatečeni činjenicom da je toliko bliska sa porodicom Šerifović. Ata Images

Sada se na tu temu oglasila i Verica Šerifović, koja je pojasnila:

- Nada Obrić i ja smo komšinice, živi iznad mene. Družimo se odavno. To je dugogodišnje prelepo prijateljstvo koje da traje dok smo žive.