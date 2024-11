Ovo žena je napala Slobodu Mićalović! Sad se oglasila i poručila glumici jedno!

Žena koja je napala Slobodu Mićalović navodno je zvala policiju

Glumica Sloboda Mićalović juče je doživela veliku neprijatnost u Zemunu na parkingu na Karađorđevom trgu. Antonio Ahel/ATAImages

Ona je upravljala vozilom, kada je krenula napred, udarila je navodno prednjim delom automobila prolaznicu S. D. (47) u predelu kolena, nakon čega je glumica to negirala i vratila se u vozilo, kada ju je S. D. navodno napala.

- Ova žena je navodno pitala glumicu zašto ju je udarila automobilom, što je Sloboda negirala. Nakon toga je nastao sukob, odnosno žena je glumicu povukla za kosu i na silu je izvukla iz vozila - rekao je sagovornik za "Informer".

Nakon incidenta, Sloboda se navodno žalila na bol u predelu glave, na teren je izašla policija, a glumica je primljena u Urgentni centar, gde je ubrzo došao i njen suprug Vojin Ćetković sa ćerkom.

Kako se navodi, dežurni javni tužilac naredio je policiji da se prikupi sva medicinska dokumentacija, kao i da se uzmu snimci sa video-nadzora i da se obavi razgovor sa glumicom i prolaznicom sa kojom se sukobila, odnosno svim licima koji imaju saznanja o ovom slučaju ili su se zatekli tu.

Ata Images

Kako se nezvanično saznaje, ženi koja ju je napala nakon dolaska policije utvrđeno je prisustvo alkohola u krvi - 0,66 promila.

U međuvremenu žena koja je navodno napala Slobodu oglasila se za srpske medije rečima:

- Ona je mene kolima udarila, tačnije okrznula mi je koleno. Ja sam krenula njoj da govorim da me je udarila, ona je to odbila i krenula je da mi spominje majku. Pokušala sam da je zaustavim da ne ide nigde da bi mogla policija da dođe. Ona nije gledala gde ide, udarila me je prednjim delom automobila. Ona spominje neki ugao, da nije mogla da vidi. Ni to mi nije bilo bitno, ja sam izgubila majku, ništa me nije zanimalo. Ja samo hoću moju majku da sahranim i da ovo prestane. Ja nju nisam takla, to je sve laž - rekla je S.D za "Blic".