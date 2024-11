Predrag Mijatović je pre nešto više od mesec dana spakovao kofere i iz Madrida na neodređeno vreme stigao u srpsku prestonicu.

Razlog je ništa drugo nego posao Predraga Mijatovića u fudbalskom klubu Partizan, u kojem igra ključnu ulogu kada je reč o novom, privremenom organu pomenutog kluba. Dušan Milenković / ATA Images

On, Rasim Ljajić, Danko Lazović, Milka Forcan samo su neki od onih koji će pokušati da jedan od fudbalskih klubova u zemlji ojačaju

Grobari su jedva dočekali da čuveni Mijat stigne u Humsku, a sa njegovim dolaskom odmah su uvedene brojne promene koje se tiču konkretno igrača.

U nekom od intervjua koje je davao srpskim medijima nekadašnji golgeter otkrio je brojne nepoznate detalje iz privatnog života.

Naime, oni koji ga dobro poznaju znaju da Srbiju i Beograd obožava ali da je život skrojio baš po meri njega i njegovih najmiljih u španskom glavnom gradu.

- Glavno pitanje od kad smo došli je "Da li je on normalan?", eto to je pitanje. Čovek živi u Španiji, ja čak nemam ni srpski pasoš, ne glasam ovde, nemam platu.

Nemam nikakav biznis u Srbiji, ne zidam zgrade, ništa ne radim ovde, dođem, vidim se sa prijateljima i odem i dobijem infromacije koje su mi potrebno.

I sad odjedanput dolazim i tu sam, nije normalno, priznaćete. Možda bih i ja sam sa strane pomslio "Šta je sa njim".







@maxbetkladionice Peđa Mijatović na temu - sve ima svoj početak i kraj. 👀 ♬ original sound - MaxBet

Ali to je to, to je taj neki momenat, jednostavno uđete u nešto koliko ćemo da trajemo, to ne znam. Svako ima svoj rok trajanja, ali koliko je ko kvarljiva roba i ko će do kada moći.

Iako je posao Predraga Mijatovića ponovo doveo u Beograd, jasno je da je njegova porodica ostala u Madridu te verujemo da će on koristiti svaki slobodan trenutak da ih poseti.

Možda do tada i izvadi srpski pasoš jer verujemo da naše državljanstvo i dalje poseduje te mu procedura za dobijanje putne isprave neće biti komplikovana.