Odgovor Sergeja Trifunovića i Isidore Mijanović

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Isidora Trifunović neposredno pre porodičnog skandala dobila otkaz“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 23.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Isidora Trifunović neposredno pre porodičnog skandala dobila otkaz“, u kome je navedeno:

da se otkaz Isidore desio neposredno pre nego što je došlo do rasprave koja je kulminirala u svađu

da je Sergej prijavio suprugu za porodično nasilje

da je Isidora hitno prebačena u imigracioni centar odakle je do sada već verovatno i otišla u rodnu Hrvatsku

da je počela neozbiljno da shvata posao i neretko je kasnila

da su mnogi pomislili da je otkaz jedan od okidača za raspravu

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno izveštavanje i upućivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Netačno je da je prestanak Isidorinog radnog angažovanja bio okidač za nastanak bilo kakve sporne situacije između nas, pri čemu kao bračni partneri sve poslovne odluke i izbore donosimo uz međusobnu podršku pa stoga to ne može da bude uzrok bračnih previranja između nas.







Neistiniti su a i zlonamerni navodi koji se tiču razloga prestanka Isidorinog radnog angažovanja koji su izneti sa namerom da se Isidora prikaže kao neodgovorna i neozbiljna osoba, čime joj se pripisuju osobine koje ne poseduje i stvara loša slika o njenom karakteru u kontekstu prilika za buduća radna angažovanja. Takođe, netačno je i da je Isidora dobila otkaz, čime se dodatno sugerisalo da joj je angažman prestao zbog njenog lošeg pristupa radnim obavezama, već joj je radno angažovanje prestalo sporazumno u dogovoru sa tadašnjim poslodavcem.

Isidora nije bila u imigracionom centru niti je prebačena do njega, a takođe nije ni napustila Srbiju, a da su ovi navodi netačni, potvrdili ste sami u informacijama koje ste kasnije objavljivali da se Isidora nalazi u zemlji.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Isidora Trifunović u imigracionom centru, biće izručena“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 23.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Isidora Trifunović u imigracionom centru, biće izručena“, u kome je navedeno:

da je Isidora prijavljena od strane Sergeja za porodično nasilje

da se Isidora nalazi u imigracionom centru, te da će biti odvezena do hrvatske granice gde će je neko morati preuzeti

da je razlog svađe što ona ne može više da trpi njegovo ponašanje i probleme koje joj stvara od kada su se venčali

da je Sergej napustio porodični dom, ne želeći da otkrije supruzi gde ide, a kada je saznala da je na događaju u društvu drugih dama dodatno se razbesnela

da je Sergej navodno rekao da želi razvod usled čega je situacija kulminirala

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer u našem braku nisu postojali problemi o kojima se govori u objavljenoj informaciji pri čemu potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno izveštavanje i upućivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Isidoru niko nije deportovao, nije bila u imigracionom centru i nije bilo čak ni u planu da je neko odveze do granice sa Hrvatskom kako bi napustila zemlju.

Netačan je navod da je Sergej napustio porodični dom i da je odbio da kaže gde ide koji je iznet sa ciljem da se prikaže da je došlo do njegovog trajnog odlaska iz naše zajednice. Naročito je netačno da je Sergejevo prisustvo nekom događaju i to u društvu drugih dama izazvalo bilo kakvu negativnu emociju i lošu interreakciju između nas, kao i da je izazvalo bes kod Isidore, pri čemu je ovakav navod očigledno imao za cilj da prikaže da u našem odnosu pored ostalih nepostojećih problema o kojima se govori postoji i međusobno nepoverenje ili čak i neverstvo.

Dalje, apsolutno je netačan navod da Sergej navodno tražio razvod jer se između nas do sada nikada nije postavilo pitanje opstanka našeg braka, pa samim tim to nije moglo ni da dovede do kulminacije bilo koje situacije.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Novčana kazna za Isidoru Trifunović je ovolika“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 24.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Novčana kazna za Isidoru Trifunović je ovolika“, u kome je navedeno:

da je tema dana nasilje u porodici Trifunović

da je utvrđeno da nema materijala za krivično delo ali je Isidora osuđena na novčanu kaznu

da ja udajom za Sergeja Isidora želela da reši pravno pitanje njenog boravka u Srbiji

da je prevezena u imigracioni centar gde čeka dalju proceduru za odlazak u rodnu zemlju

da u naredna 24 časa mora da napusti Srbiju

da Isidora više nije želela da toleriše suprugovo ponašanje, dok je on zatražio razvod

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno izveštavanje i upućivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Sugestivno se pominje plaćanje novčane kazne u istoj rečenici u kojoj se govori o nasilju u porodici kao krivičnom delu, sa namerom da se stvori slika da je do plaćanje kazne došlo upravo u vezi sa nasiljem u porodici, što je neistina.

Krajnje je maliciozno navođenje da je na strani Isidore motiv za zaključenje našeg braka bio rešavanje pitanja njenog boravka u zemlji, što je potpuna neistina i uvreda za našu porodičnu i bračnu zajednicu i naše dostojanstvo.

Isidora nije prevezena niti je bila u imigracionom centru, pa samim tim je netačno i da je čekala dalju proceduru za napuštanje Srbije.

Neistina je i da u našem odnosu postoje bilo kakvi problemi i netolerancija bilo čijeg ponašanja koji se u tekstu spominju, a prestanak naše bračne zajednice nikada nije bio tema razgovora između nas kao životnih partnera.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Oglasila se Isidora Trifunović nakon incidenta, poručila jedno!“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 24.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Oglasila se Isidora Trifunović nakon incidenta, poručila jedno!“, u kome je navedeno:

da je Isidora prijavljena od strane Sergeja za porodično nasilje

da je morala da ide u imigracioni centar

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno izveštavanje i upućivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Isidora nikada nije bila u imigracionom centru.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Poreklo Isidore nije se znalo sve do odlaska u policiju!“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 23.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Poreklo Isidore nije se znalo sve do odlaska u policiju!“, u kome je navedeno:

da je Isidora prijavljena od strane Sergeja za porodično nasilje

da se dogodio incident u našem porodičnom domu, a da su razlog brojni problemi koji se gomilaju mesecima

da Isidora ne želi više da toleriše Sergejevo ponašanje i da je sve eskaliralo kada on nije želeo da joj se javi na telefon i gde se nalazi

da je Isidora saznala da je Sergej bio na događaju okružen brojim poznatim damama

da je Sergej kada je došao kući zatražio razvod

da je situacija tada kulminirala

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer u našem braku nisu postojali problemi o kojima se govori u objavljenoj informaciji, a naglašavanje da je reč o brojnim problemima imalo je za cilj da stvori pogrešnu sliku da su naši porodični odnosi narušeni, pri čemu potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno izveštavanje i upućivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Neistina je i da u našem odnosu postoji netolerancija bilo čijeg ponašanja koja se u tekstu spominje, a navođenje nekog Sergejevog ponašanja kao uzroka bračnih nesuglasica stvara pogrešnu sliku o njemu koji je inače posvećen bračni partner. Takođe, prestanak naše bračne zajednice nikada nije bio tema razgovora između nas kao životnih partnera, pa samim tim to nije moglo ni da dovede do kulminacije bilo koje situacije.

Naročito je netačno da je Sergejevo prisustvo nekom događaju i to u društvu mnogih poznatih dama, koje se očigledno tendenciozno spominje kako bi stvorilo sliku da u našem odnosu pored ostalih nepostojećih problema o kojima se govori postoji i međusobno nepoverenje ili čak i neverstvo, bilo povod bilo kakvog neslaganja ili „incidenta“ koji se spominje u tekstu.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Poslednja fotografija Isidore Trifunović otkriva šta se dešavalo u porodičnom domu“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 23.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Poslednja fotografija Isidore Trifunović otkriva šta se dešavalo u porodičnom domu“, u kome je navedeno:

da se u našem porodičnom stanu odigrao incident i da je došlo do prijave za nasilje u porodici

da je do svađe došlo usled brojnih problema koji se gomilaju koje Isidora nije želela više da toleriše

da je Sergej napustio porodični dom, ne želeći da otkrije supruzi gde ide, a kada je saznala da je na događaju u društvu drugih dana dodatno se razbesnela

da je Sergej navodno rekao da želi razvod usled čega je situacija kulminirala

da ništa nije ukazivalo da će doći do ozbiljne svađe

da se ljubav ugasila nedugo posle gala svadbe

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer u našem braku nisu postojali problemi o kojima se govori u objavljenoj informaciji, pri čemu se koristi izraz brojni problemi u cilju da se naši porodični i bračni odnosi pogrešno i neistinito prikažu ozbiljno narušenim, a da je navod da je u našem stanu došlo do nasilja u porodici i incidenta potpuno neadekvatan i sugestivan te je evidentno iznet sa ciljem da se čitaocima događaj prikaže tako da ih usmeri na razmišljanje o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Netačan je navod da je Sergej napustio porodični dom i da je odbio da kaže gde ide koji je iznet sa ciljem da se prikaže da je došlo do njegovog trajnog odlaska iz naše zajednice, a opet sve kako bi se insinuiralo da je naš brak i naš odnos ozbiljno narušen. Sergej je navedenom prilikom prisustvovao promociji organizovanoj od strane MS Sajsi, o čemu je Isidora bila upoznata, te je netačno da je jedan tako lep povod kao što je promocija uspešne mlade umetnice, imao bilo kakve veze sa kasnijim događajima. Naročito je netačno da je Sergejevo prisustvo istom i to u društvu drugih dama izazvalo bilo kakvu negativnu emociju i lošu interreakciju između nas, kao i da je izazvalo bes kod Isidore, pri čemu je ovakav navod očigledno imao za cilj da prikaže da u našem odnosu pored ostalih nepostojećih problema o kojima se govori postoji i međusobno nepoverenje ili čak i neverstvo.

Dalje, apsolutno je netačan navod da Sergej navodno tražio razvod, te da je to dovelo do kulminacije situacije, i iako je naš porodični i bračni život naša privatna stvar zbog iznošenja ovakvih neistina moramo da ukažemo da se između nas do sada nikada nije postavilo pitanje opstanka našeg braka. Takođe, navod da se po svemu sudeći ljubav ugasila nedugo posle svadbe pored toga što nije tačan, to je isti i u određenoj meri zlonameran jer je imao za cilj da prikaže da je ljubav i poštovanje koje osećamo jedno prema drugom bilo kratkog daha dovodeći time u pitanje pravu vrednost i njihov značaj.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Prvo oglašavanje Sergeja Trifunovića posle porodičnog nasilja: Mnogo više nasilja…“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 23.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Prvo oglašavanje Sergeja Trifunovića posle porodičnog nasilja: Mnogo više nasilja…“, praćen snimkom koji je imao duhoviti karakter, želimo da ukažemo da je neprimereno u samom naslovu ne ukazati o šaljivom karakteru istog. Ovakvim postupanjem medija, suprotno Kodeksu novinara, naslov i tekst koji ga prati nemaju nikakve veze, budući da sam naslov stvara sliku da je reč o nasilju veće razmere, iako se to nikada nije dogodilo, a pri tome u samom tekstu je navedeno:

da se u porodičnom domu desilo porodično nasilje

da se Isidora nalazi u imigracionom centru, te da će u naredna 24 sata napustiti zemlju

da je utvrđeno da nema materijala za krivično delo ali je Isidora osuđena na novčanu kaznu

da je Sergej navodno tražio razvod Isidori posle nedelju dana braka, zbog čega je ona poludela i počela da lomi sve po kući

da je Isidora danima skretala pažnju Sergeju na ponašanje koje joj ne prija, a da je sve eskaliralo kada joj se Sergej nije javio na telefon dok je uživao u ženskom društvu u gradu

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno izveštavanje i upućivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Isidora se nije nalazila u imigracionom centru i nije napustila zemlju, a netačnost ovih informacija ste sami potvrdili u ostalim tekstovima koje ste kao medij objavljivali.

Sugestivno se pominje plaćanje novčane kazne u istoj rečenici u kojoj se govori o nasilju u porodici kao krivičnom delu, sa namerom da se stvori slika da je do plaćanje kazne došlo upravo u vezi sa nasiljem u porodici, što je neistina.

Neistina je i da u našem odnosu postoji netolerancija bilo čijeg ponašanja, a navođenje nekog Sergejevog ponašanja kao uzroka bračnih nesuglasica stvara pogrešnu sliku o njemu koji je inače posvećen bračni partner. Takođe, prestanak naše bračne zajednice nikada nije bio tema razgovora između nas kao životnih partnera, pa samim tim to nije moglo ni da dovede do kulminacije bilo koje situacije, a naročito ne do toga da Isidora lomi sve po kući, što je potpuna neistina i čime se ona maliciozno prikazuje kao nestabilna osoba koja je sklona agresiji bilo koje vrste.

Naročito je netačno da je Sergejevo nejavljanje na telefon dok je uživao u ženskom društvu, koje se očigledno tendenciozno spominje kako bi stvorilo sliku da u našem odnosu pored ostalih nepostojećih problema o kojima se govori postoji i međusobno nepoverenje ili čak i neverstvo, bilo povod bilo kakvog neslaganja ili eskalacije nepostojeće situacije.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Sergej Trifunović prijavio suprugu Isidoru, policija reagovala“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 23.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Sergej Trifunović prijavio suprugu Isidoru, policija reagovala“, u kojem je navedeno:

da je Sergej prijavio suprugu za nasilje, da je rekao da trpi nasilje od nje koja preti da će sve po stanu polomiti

da je Isidora počela da preti Sergeju kada joj je rekao da će je napustiti

da niko od supružnika nije povređen

da je delovalo da njihova ljubav cveta i da žive bajku

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer potenciranje nasilja u porodici koje se nije dogodilo je potpuno neprimereno izveštavanje i upućivanje čitalaca na pogrešan zaključak o fizičkom nasilju kog nije bilo, što je dodatno pojačano konstatacijom u tekstu da niko od nas nije povređen, iako do povređivanja nije ni moglo da dođe s obzirom da se nasilje koje se implicira nije ni desilo.

Prestanak naše bračne zajednice i napuštanje iste od strane Sergeja nikada nije bila tema između nas, te stoga to nije moglo ni da bude povod bilo kakvih svađa i nasilja koje se spominje.

Naš odnos i komunikacija su normalni i zdravi, te nijedno od nas ne pribegava pretnjama kao načinu rešavanja razmirica, a navođenjem da je Isidora iznosila bilo kakve pretnje se stvara pogrešna slika o njoj kao o nestabilnoj osobi, čime joj se pripisuju osobine koje nema.

Sugestivno se i zlonamerno iznosi navod da je delovalo da naša ljubav cveta i da živimo bajku, insinuirajući da je reč o prividu i da su naše emocije i naš odnos drastično narušeni, što je netačno.

Odgovor Isidore Mijanović i Sergeja Trifunovića na tekst: „Sergej Trifunović uslikan kako ljubi poznatu pevačicu malo pre prijave policiji“

Imajući u vidu da se na internet portalu medija „HELLO - PORTAL“ na internet prezentaciji www.hellomagazin.rs dana 23.10.2024. godine pojavio tekst pod naslovom „Sergej Trifunović uslikan kako ljubi poznatu pevačicu malo pre prijave policiji“, u kome je navedeno:

da je Sergej prijavio suprugu za nasilje u porodici

da je Isidora pretila da će polomiti sve po kući

da je pre porodične drame Sergej uslikan sa poznatom pevačicom, da je Sergej poljubio u ruku, te da se veruje da je ovaj poljubac bio samo prijateljski

da se Sergej pre odlaska nije javljao supruzi na telefon, da nije rekao gde ide, te se postavlja pitanje da li je to okidač

dužni smo da reagujemo na ovaj način i da ukažemo da su netačne sve napred navedene informacije jer naš odnos nije takav da upućujemo pretnje jedno drugom, uključujući tu i pretnju da će Isidora polomiti sve po kući, kojim se ona neosnovano pogrešno prikazuje kao nestabilna i agresivna osoba, a da je navod da je Sergej prijavio Isidoru za nasilje u porodici neadekvatan i sugestivan te je iznet sa ciljem da se čitaocima događaj prikaže tako da ih usmeri na razmišljanje o fizičkom nasilju kog nije bilo.

Netačno je i to da je nejavljanje na telefon bilo ikada predmet sporenja između nas, a naročito da je to bilo okidač bilo kakve dalje situacije.

Uz to ovakvim postupanjem medija, suprotno Kodeksu novinara, naslov i tekst koji ga prati nemaju nikakve veze, budući da sam naslov upućuje čitaoca na to da je Sergej razmenjivao poljupce sa drugom ženskom osobom, što implicira na potencijalno neverstvo sa njegove strane a posredno i da je to uzrok kako se navodi u tekstu porodične drame koje nije bilo.

Ovom prilikom apelujemo da se stane na kraj iznošenju neistinitih informacija o predmetnom događaju, daljem senzacionalističkom izveštavanju, te vas molimo za razumevanje, poštovanje naše privatnosti, našeg porodičnog života i časti i ugleda.