Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović godinama se susreću isključivo u sudnici s obzirom da i dalje imaju nerešene sporove.

Odnos dve muzičke zvezde iz godine u godinu, ročišta u ročište je sve gori i gori. Ata Images

Pevačice toliko toga zameraju jedna drugoj, a sreću se isključivo u prostorijama pravosudnih organa gde neretko padnu i teške reči.

I dok folk diva ne voli da govori o koleginici, Jelena ne propušta šansu da u negativnom kontekstu pomene Ražnatovićevu.

Osim bavljenja istim poslom, rekli bismo da njih dve nemaju ništa zajedničko a baš zbog istog zanimanja postoje situacije kada su prisiljene da budu na istom mestu u isto vreme.

To se i desilo nedavno, dok su čekale svoje letove na beogradskom aerodromu. Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović sedele su jedna naspram druge, a koliko smo mogli da primetimo nisu se ni pogledale.

Svaka od njih bila je sa saradnicima te nije postojala mogućnost za nekom međusobnom komunikacijom, a kako se nisu srele na sudu obe nisu želele da stvaraju neprijatnu situaciju.

Pamtimo svi da su njihova ročišta uvek medijski ispraćena, a čak u nekoliko navrata isplivali su snimci iz sudnice gde smo mogli da čujemo kako jedna drugu ne štede u uvredama.







Ipak, čim napuste prostorije pravosudnih organa Ceca ne želi da govori o koleginici, dok kod Jelene to nije slučaj, naprotiv, obožava da iskomentariše negativno jednu od najvećih poslovnih suparnica.

A da li su tada na aerodromu Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović čekale možda isti let, to ne znamo. Ono što je sigurno da su one ozbiljne i emancipovane dame koje neće dodatno davati prostora da se piše o njima.