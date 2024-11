Katarina Sotirović spremna za novi početak, odlukom sve iznenadila

Katarina Sotirović, jedna od naših najšarmantnijih pevačica, muzičku karijeru započela je kao članica “Koktel benda”, da bi posle nekoliko godina samostalno nastavila dalje. M.M./ATAImages

U međuvremenu se udala za košarkaša Aleksandra Rašića, sa kojim je dobila sina i ćerku. Jedno vreme nismo je viđali u javnosti, jer je odlučila da bude pre svega supruga i majka.

Nažalost, brak nije potrajao. Katarina Sotirović pričala je da je dva puta napuštala bračnu zajednicu i iznova se vraćala. Prvi put je to bilo na duži period, a drugi put je trajalo kraće.

-Vraćala sam se zbog nade da će biti bolje, da će se promeniti, da ćemo postati tim. Da se on pitao, mi se nikad ne bismo razveli. Njegov stav je bio “sve je OK, šta nam fali”. Kao da je 15 godina bio gluv da promeni neke stvari u našem odnosu, što sam ga molila – rekla je pevačica u emisiji “RTS ordinacija”.

Konačno, par se rastao pre četiri godine, a Kaća se vratila na muzičku scenu i nastavila gde je stala. Šta više, posle više od dve decenije bavljenja muzikom, sada je spremna da napravi iskorak i započne jedno novo i potpuno drugačije poglavlje u svom životu. Marija Mlađen/ATAImages

Naime, gostujući u emisiji “150 minuta”, Katarina Sotirović je otkrila da je televizijska voditeljka novog šou programa koji će se emitovati na TV B92.

- Da mi nisu rekli da mi pristaje ja bih odustala. Ne sad da mi kažu komšinica ili najbolja drugarica koja je, šta god da uradiš, uvek tu za tebe da ti kaže “to je super”. Pohvalili su me i dali mi krila upravo ljudi sa Prve i B92, pre svega Dejan Pantelić i Slađana Slavković.

- Dejan je osmislio celu priču, pozvao me da radim i oni su videli da je to to – ispričala je Katarina Sotirović koja će “vatreno krštenje” u ulozi voditeljke emisije “Pričam danju, pevam noću” imati 24. novembra.