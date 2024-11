Uzrok smrti Miodraga Kostića

Biznismen Miodrag Kostić preminuo je u 65. godini života, a iza sebe je ostavio troje dece.

- Obaveštavamo vas sa velikom žalošću da je preminuo Miodrag Kostić, osnivač i predsednik MK Group - navodi se u saopštenju kompanije.

- Tokom 40 godina aktivne profesionalne karijere, Kostić je stvorio jedan od najvećih poslovnih sistema u regionu, što mu je donelo internacionalni status jednog od najuticajnijih lidera i najuspešnijih privrednika u Jugoistočnoj Evropi - navodi se u saopštenju. Profimedia

Miodrag Kostić povukao se iz kompanije pre pet godina i od tada ga nismo viđali u javnosti. Poslednji veliki intervju koji je dao je 2019. godine, a na javnim događajima gotovo da ga nismo ni viđali.

Uzrok smrti Miodraga Kostića nije poznat, a "kralj šećera" kako se navode njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici preminuo je posle duge i teške bolesti sa kojom se borio godinama.

Podsetimo, Kole je bio u braku sa Marijanom Mateus sa kojom ima troje dece.

- Zahvalna sam mu na tome što me nije učinio domaćicom. On je bio taj koji me je naučio da treba da radim i da moram da razmišljam o budućnosti.

Svaka žena trebalo bi da ima svoj cilj i, naravno, zanimanje. Ona ne mora da gine na poslu deset sati, neka radi i po dva sata dnevno, ali tako će pronaći i uspostaviti mnogo bolji balans, osećaće se korisnom i važnom - govorila je Marijana o svom bivšem suprugu.







Antonio Anhel / Ata images

Osim ove poznate dame, veza Miodraga i pevačice Nataše Bekvalac takođe je bila pod budnim okom javnosti, a Nataša je za Koleta imala samo reči hvale, čak mu je i pesmu posvetila.