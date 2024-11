Prijateljstvo od najranijih dana, proslavljeni glumac Sergeju Ćetkoviću kao brat

Sergej Ćetković važi za jednog od omiljenog među prijateljima i članovima porodice. Uvek nasmejan, duhovit, šarmantan, svako obožava da bude u njegovom društvu.

Pevač se može pohvaliti da ima mnogo prijatelja, ipak ono što do sada nismo znali je da je najbolji prijatelj Sergeja Ćetkovića popularni glumac. Antonio Ahel/ATA Images

Davnih dana se pevač preselio iz rodne Crne Gore u Beograd gde je stekao brojna prijateljstva, ipak ona najiskrenija i najdugotrajnija datiraju još iz detinjstva.

Upravo jedno takvo Sergej ima sa proslavljenim glumcem Slavišom Čurovićem koji je takođe rodom sa Jadrana te se poznaju gotovo celog života.

Najbolji prijatelj Sergeja Ćetkovića nedavno je gostovao u jednom podkastu gde je po prvi put govorio o njihovom poznanstvu i odnosu dugom nekoliko decenija.

- Sergej mi je kućni prijatelj i to jedan od najboljih prijatelja u mom životu. To je čovek koji je meni pomogao toliko da ja ne mogu nikad do kraja da mu se zahvalim.

Naravno ja imam nekakav nezgodan karakter pa ponekad bude i onako malo turbulentnije, a on je nežan čovek, drugačiji, mada zna i on da plane.

Kad sam kupovao stan kad sam se razveo, odmah je on priskočio u pomoć. On me nikad nije ostavio da nemam nešto kada je bilo tih nekoliko teških godina, 2014., 2015., 2016...

Kao rođeni brat, a nekad i više. Tako da ja za njega imam samo najbolje reči i za svu njegovu familiju, to je divna porodica i njegova Kristina i deca Lola i Mila.







Nikada nije izgubio ono odakle je potekao, ono što je bio kao momak, studirali smo zajedno, on muzičku akademiju, ja glumu posle u Beogradu.

Retko dobar čovek pa ako sam nekad ja znao po koju visočijeg tona da kažem rečenicu kad smo se družili i kad se družimo, ja mu se izvinjavam, a on prećuti. On je kao moj brat, ne zaboravi nego prećuti.