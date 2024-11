Ko je Bojan Navojec kog gledamo u seriji “Sablja”? Sa koleginicom ima ćerku, postao glumac uprkos disleksiji

Serija “Sablja” već drugu nedelju zaredom privlači ogromnu pažnju gledalaca. U centru priče je ubistvo premijera Zorana Đinđića, kao i okolnosti koje su pratile taj događaj. Odličnu autorsku ekipu čine glumci kako iz Srbije, tako i iz regiona, a među njima je i Bojan Navojec. Antonio Ahel/ATAImages

Glumac, rodom iz Hrvatske, dobio je ulogu vođe “zemunskog klana” Dušana Spasojevića, a povereni zadatak odradio je za svaku pohvalu.

Ranije smo ga gledali u “Senakma nad Balkanom”, filmu “Nebesa”...

Na snimanju filma “Parada”, Bojan Navojec je upoznao Hristinu Popović sa kojom je započeo emotivnu vezu.

Godinu dana kasnije, 2011. dobili su ćerku za koju su izabrali neobično ime – Luča. Ata Images

I Hristina i Bojan nerado govore o privatnom životu, ali je glumac jednom prilikom napomenuo koliko mu znači roditeljstvo.

- Zaljubljujem se u autoritete! Autoritet je neko ko ima odgovornost, ko u svakom momentu na određena pitanja ima odgovor i pored koga se osećam zaštićeno. A moj najveći autoritet je moja ćerka Luča.

Devojčica živi sa majkom u Beogradu, a Bojan Navojec se trudi da je što češće viđa.

- Nije jednostavno, ali trudim se da se vidimo kad god je to moguće. Čujemo se svakodnevno i po nekoliko puta, neprestano razmenjujemo poruke. No, kolikog god to često bilo, imam osećaj da je premalo – priznao je.







O privatnom životu nerado govori, ali je story.hr nedavno podsetio na izjavu u kojoj je spomenuo misterioznu devojku.

- Veći deo života tragao sam za nečim, a to sam konačno pre nekoliko godina pronašao u vezi sa Lanom. I ona i ja brak doživljavamo kao formalnost, ali možda se i to jednom promeni – poručio je. Antonio Ahel/ATAImages

Prvak drame HNK u karijeri je ostvario na desetine pozorišnih i filmskih uloga uprkos ozbiljnom zdravstvenom problemu – disleksiji, sa kojom se suočio još u osnovnoj školi. Poteškoće u čitanju nisu ga sprečile da ostvari dečački san i postan glumac.

- Nije nužno baviti se procentima, ali disleksičari su jedna od mnogoljudnijih manjina. Zato bih najmlađim članovima našeg disleksičnog plemena poručio da budu svoji i da ne odustaju od snova. Važno je da deca shvate da imaju disleksiju, a ne ona njih – kazao je Bojan Navojec u razgovoru sa novinarima iz Hrvatske.