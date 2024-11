Zašto su raskinuli Milica Todorović i Petar Strugar

Emotivni život Milice Todorović medijima je bio interesantan još od trenutka kada se prvi put predstavila javnosti. Antonio Ahel/ATAImages

U vreme dok se takmičila u “Zvezdama Granda” velika ljubav simpatične pevačice bio je njen kolega Nenad Jovanović.

Prvo su bili prijatelji i međusobna podrška dok su prolazili kroz stresno takmičenje, a onda se rodila ljubav. Četiri godine su proveli zajedno, a kada više nije išlo, rastali su se prijateljski. I taj odnos su zadržali do danas.

Milica Todorović je četiri godine provela i sa Radetom Kovačevićem, rođenim bratom Saše Kovačevića. O njemu je uvek imala samo lepe reči.

- Rade je predivan dečko, dobrodušan, kao i njegova porodica.

Posle raskida sa Radetom Milica je otpočela vezu sa koreografom Milošem Paunovićem.

- Svakako da je veza sa Milošem uticala da profesionalno napredujem. Učio me je plesu, glumi - pričala je kasnije.

Najkraće je potrajala romansa sa glumcem Petrom Strugarom, ali se i danas spominje.







- To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on po ceo dan sa konjima, i to je to - rekla je jednom prilikom u emisiji “Sceniranje”. Boško Karanović

Od njihovog razlaza prošlo je dosta vremena, a Milica je sada za portal srećna.republika pojasnila šta je bio najveći “kamen spoticanja” u odnosu sa popularnim glumcem, ali i u svim njenim ljubavnim pričama.

- Ja želim da se sa svojim izabranikom svuda normalno pojavljujem. Bilo je neminovno da nas uslikaju, da budemo u medijima. To nikome nije prijalo. Petar se možda i najbolje snašao jer je javna ličnost, ali nije hteo da se eksponira, niti da priča o ljubavi - rekla je Milica Todorović, odgovarajući na pitanje šta Petru Strugaru nije odgovaralo u vezi.

Kao što je poznato, Petar je već duže vreme u ljubavi sa koleginicom Ninom Nešković, ali osim što su na Instagramu podelili nekoliko objava, u medijima nisu govorili o svojoj vezi.