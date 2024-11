Emotivna objava Tamare Vučić nakon tragedije u Novom Sadu

Vlada Srbije proglasila je 2. novembar danom žalosti, nakon velike tragedije koja je zadesila Srbiju.

Nesreća se dogodila u Novom Sadu na Železničkoj stanici, kada je pala betonska nastrešnica koja je usmrtila 14 ljudi, dok je troje ljudi povređeno.

Povodom strahote koja se ne pamti u našoj zemlji oglasile su se broje poznate ličnosti, a osim izjave saučešća porodicama nastradalih, među objavama našao se i apel, odnosno, poziv Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine davaocima, usled smanjenja zaliha krvi.

- Krv mogu da daju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina ukoliko zadovolje medicinske uslove i kriterijume nakon laboratorijskog i lekarskog pregleda - stoji u apelu. M.M/ATAImages

Radno vreme Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine je svaki radni dan do 7 do 19h i prvu subotu od 8 do 12h.

Nakon tragedije u Novom Sadu oglasila se Tamara Vučić

Nataša Bekvalac, Miloš Biković, Anđelka Prpić, Aco Pejović, Jelena Karleuša, Ana Mihajlovski, Jelena Baćić Alimpić, Anđela Jovanović, Seka Aleksić, kao i mnoge druge javne ličnosti izrazile su duboko žaljenje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, osim uključenja u program uživo, sinoć se oglasio i na zvaničnoj Instagram stranici, gde je izrazio saučešće i veliku žal.

- Teško je bilo šta racionalno reći, ali svi zajedno moramo da smognemo snage da se ujedinimo, da ljudima koji su izgubili svoje najbliže pomognemo najviše što možemo.







I danas smo uspeli, u ovoj velikoj tragediji, po ko zna koji put, da pokažemo i srce i dušu našeg naroda. Cela Srbija je stala. Cela Srbija je zanemela. Tražim i političku, i krivičnu odgovornost, i uveravam vas da će odgovorni biti kažnjeni - napisao je predsednik Srbije. Elvis Barukčić/Profimedia

Njegova supruga i prva dama Srbije Tamara Vučić, takođe se oglasila na Instagramu uz emotivnu poruku:

- Molim se da nevini koji su danas tragično stradali u Novom Sadu počivaju u miru. Molim se da povređeni prežive i da se oporave. Molim se da dragi Bog da snage svima koji su danas izgubili svoje voljene. Molim se za saosećanje i poštovanje žrtava i njihovih porodica. Molim se da se ovako nešto nikada ne ponovi. Molim se.... - napisala je Tamara.