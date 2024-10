Dragan Stojković Bosanac proslavio se kao harmonikaš, a evo šta je po obrazovanju

Dragan Stojković Bosanac, harmonikaš, kompozitor i producent, široj javnosti je najpoznatiji kao član žirija muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”. Zoran Kuzmanović Munja

Rođen je u Sarajevu, odrastao u Konjicu, a krajem sedamdesetih godina preselio se u Beograd, gde i danas živi.

Sa suprugom Dunjom zajedno je duže od četiri decenije. Venčali su se 1977. godine i ubrzo dobili sina Aleksandra. Ćerka Aleksandra, poznata pod umetničkim imenom Džidža, rođena je 1986.

Dragan Stojković Bosanac čitav radni vek proveo je u muzici, sarađivao je sa najpoznatijim imenima naše estrade, a sa harmonikom u ruci proputovao je ceo svet.

Svojevremeno je Saša Popović pred kamerama rekao: “Mnogi ljudi me pitaju šta je Bosanac završio od škole, pa ajde da nam kažeš”, nakon čega je Bosanac ispričao kako je teklo njegovo školovanje.

- Pa, bolan Popoviću, kod Tite niko nije mogao da ne završi osnovnu školu. To je bila obaveza. Posle toga sam upisao gimnaziju u Konjicu. Završio sam i četiri godine niže muzičke škole, u klasi profesora Sergeja Beljajeva.

Međutim, to nije sve. Dragan Stojković Bosanac i te kako je radio na svom obrazovanju, ali to nikada nije isticao. Možda je to jedan od razloga što se njegovo ime ne može naći na listi najobrazovanijih muzičara ovih prostora među kojima su Zdravko Čolić, Neda Ukraden... Antonio Ahel/ATA Images

Naime, po dolasku u Beograd Bosanac je upisao Ekonomski fakultet, na kojem je i diplomirao. Sa tom diplomom se zaposlio u Radio Beogradu, gde je jedno vreme bio glavni i odgovorni urednik u muzičkoj produkciji.

- Završio sam Ekonomski fakultet. Pa, kako bih radio u državnoj firmi? Nije to kao danas, časna reč i gotova stvar. Moja diploma je bila na proveri u RTS-u. Nema tu jesam ili nisam, uzimaju fotokopiju overene diplome – otkrio je Dragan Stojković Bosanac.







Visoko obrazovanje stekla je i njegova ćerka Aleksandra, koja je završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu.

- Ja volim da sam estradni umetnik, a ovo je neko moje privatno zadovoljstvo. Glupo je da me u emisijama predstavljaju kao magistra muzike, kad sam javnosti poznata kao pevačica – skromno je poručila Džidža gostujući nedavno u jednoj televizijskoj emisiji.