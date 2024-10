Znamo da je Peđina bivša supruga, ali ne i čime se bavi: Evo gde je zaposlena Ana koja je pevaču rodila troje dece

Zanimanje bivše supruge Peđe Jovanovića je ovo

Rastanak, pomirenje, razvod. Pevač Peđa Jovanović i njegova sada već bivša supruga Ana, definitivno su stavili tačku na brak dug 16 godina. Marija Mladjen/ATAImages

Atraktivna brineta Peđi je dala drugu šansu, nakon što ga je ostavila kako je i sam rekao zbog problema sa alkoholom.

Ipak izgleda da alkohol nije bio jedini problem u njihovom odnosu, a vest da se definitivno razvode potvrdio je juče i sam pevač.

- Ana i ja smo smo se definitivno razveli. Pokušali smo, nije išlo onako kako smo želeli i odlučili smo da svako krene svojim putem. Ne bih o detaljima, ali želim da kažem da smo ostali prijatelji i da se trudimo da budemo što bolji roditelji našoj deci, sto nam je prioritet - rekao je Peđa i dodao:

- Ana je izuzetan čovek, dobra majka, vredna i uspešna zena i zaslužuje svu sreću ovog sveta - rekao je pevač za Blic.

Ana i Peđa 16 godina su bili u harmoničnom braku iz kog imaju troje dece - dva sina i ćerku. Popularnom pevaču mnogi su zavideli, s obzirom na to da Ana izgleda fantastično i svojom pojavom privlači pažnju javnosti. Instagram

Ana nikada nije volela da se eksponira, pa tako nismo imali prilike da je vidimo često rame uz rame sa suprugom kome je bila velika podrška tokom 16 godina harmonije.

Inače, Ana Jovanović se bavi se kreiranjem kupaćih kostima, a svoje kreacije često deli na svom Instagram profilu.







Podsetimo, Peđa i Ana Jovanović prolazili su kroz teške i burne periode života, a muzičar je jednom prilikom otkrio zbog čega ga je lepa brineta prvi put ostavila:

– Ostavila me je baš u tom periodu kada sam preterivao u piću. Nije mogla da me trpi, to niko ne bi mogao niti bi trebalo da trpi.

Moj savet svim ženama je da se odmah sklone od partnera-alkoholičara. Tu nema ničeg dobrog. Ko bi voleo da ima alkoholičara u kući? Bio sam nemoguć tada i razumem što je otišla – izjavio je pevač tom prilikom.

