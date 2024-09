Jedna ulica ostala mu je u srcu: Žarko Radić mladost je proveo u Beogradu, žene su ga obožavale, a danas izgleda ovako

Nekrunisani krajlj hrvatskih telenovela Žarko Radić iza sebe ima 74 godine života i pet decenija blistave karijere. Publika u Srbiji odlično poznaje njegove uloge, budući da su i kod nas prikazane brojne serije u kojima je igrao: “Na granici”, “Kumovi”, “Kud puklo da puklo”... youtube printscreen

Ipak, mlađe generacije ne znaju da je glumac, rodom iz Splita, u Beogradu studirao, pa i proveo najlepše godine.

Oni, nešto stariji, pamte ga po ulozi Jastreba, iz “Kapelskih kresova”, koja mu je donela veliku popularnost.

- To smo snimali pre 50 godina, a i danas ima onih koji me oslovljavaju kao Jastreba. Prošlo je mnogo vremena od te serije, ali ona i dalje živi kod publike što znači da je u svemu tome bilo nečeg dobrog. Ja volim tu ulogu jer je nostalgično sećanje na mladost i neko lepo vreme – rekao je Žarko Radić, koji se iz Hrvatske uključio u jutarnji program “Probudi se”.

Iako ima brojne povode za slavlje na profesionalnom planu, glumac iskreno priznaje da ga to ne zanima.

- Jubileji nisu važni. Razloge za slavlje imate svaki dan kad se nađete sa dobrim ljudima, kad u sebi osetite mir, kad niste bolesni ili ste platili sve račune... U svakom slučaju, velika je sreća baviti se tako dugo poslom koji volite, a ja živim i radim punom parom.

Žarko Radić u Beogradu je diplomirao glumu kao prvi u klasi profesora Milenka Maričića, da bi zatim postao stalni član Pozorišta na Terazijama. U glavnom gradu Srbije živeo je dve decenije, do svoje 41. godine.

- Moj život se sastoji iz četiri faze, jedna je beogradska. U Beogradu sam proveo najlepši period života, celu mladost. Pamtim prekrasne događaje, od prijemnog na akademiji, preko premijera, druženja, kafana...

Kako je naveo, i danas je u kontaktu sa mnogim kolegama, a posebne pozdrave uputio je Zlati Numanagić.







- Kad smo snimali “Žigosane u reketu”, odvezli su me u Višnjičku banju, u ulicu u kojoj sam živeo. To me je malo potreslo, bilo je jako emotivno – iskreno je priznao.

Inače, mediji u Hrvatskoj ranije su pisali da je Žarko Radić, koji je uvek važio za miljenika ženskog dela publike, duže od deceniju u emotivnoj vezi sa Esterom Simek.

Prethodno je 40 godina proveo u braku sa suprugom Snježanom, koja je po zanimanju arhitekta. Venčali su se kad je njemu bilo 24 godine, a danas imaju dva odrasla sina Ognjena i Vedrana.