Sin Vanje Nenadić juče je napunio mesec dana, a već je bio na koncertu sa mamom FOTO

20. avgusta porodila se Vanja Nenadić i na svet donela prvo dete, dečaka kojeg je dobila u ljubavnoj vezi sa kolegom Markom Todorovićem.

Sin Vanje Nenadić juče je proslavio prvi mesec života a u to ime ponosna mama podelila je zanimljivu i po malo nesvakidašnju fotografiju na Instagramu. Instagram

Glumica je uradila nešto što retko koja majka bebe od mesec dana se osmeli da uradi. I dok mnogi roditelji žele da prvih 40 dana sa bebom provedu u kući, kako se porodila tokom leta, Vanja to nije praktikovala.

Naime, sin Vanje Nenadić je sa mamom već bio i na svom prvom koncertu čime se ona i pohvalila na društvenim mrežama otkrivši i koje ime je dobio naslednik:

- To je bio Jakšin prvi koncert - napisala je uz fotku.

Muško ime Jakša izvedeno je od imena Jakov. Postoji i tumačenje da ime Jakša i Jakov znače i "Bog je moj zaštitnik".

Osobe koje nose ovo prelepo ime su blage, nežne i miroljubive prirode. Imaju umirujuće dejstvo na okolinu i uvek su puni reči utehe za druge.

Podsećanja radi, Vanja i Marko pre nego što su otpočeli vezu bili su dobri drugovi. Brzo su počeli da žive zajedno, a prošlog avgusta su se verili tokom boravka u Londonu.







- Mi smo prvo bili bliski prijatelji. I, nekako, iz toga je sve preraslo u ljubav. Marko je to prvi osetio, trebalo mu je malo da i mene ubedi, i to je to - otkrila je Vanja krajem prošle godine.