Milica Todorović sa osmehom progovorila o bebi: Majka bi volela da bude devojčica

Kada smo saznali da je Milica Todorović uplovila u emotivnu vezu sa Lazarom Granićem, prva misao koja se nametnula bila je - to je to, našla je onog pravog.

Ipak, ljubav je kratko trajala a želja Milice Todorović da se ostvari kao majka je velika. Ipak, ima neko ko više od nje jedva čeka da do toga dođe. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pretpostavljate, to je njena majka koja godinama unazad priželjkuje da joj mezimica podari unuče. Njih dve se često šale na tu temu, a pevačica je sada otkrila neke zanimljive detalje:

- Majka non stop, moj Instagram onaj DM gori od majke, ona lista one reels videe i kad god vidi neku bebu ona mi pošalje, ali obavezno devojčicu, ovakva da bude i ovakvu mašnicu da ima. Ja kažem samo ti naruči - rekla je Milica kroz smeh i dodala:

- Zezamo se na tu temu, ali ja kažem to je sve do Boga, do sudbine, pa kako bude… - iskrena je pevačica.

Milica je kroz osmeh pričala o momcima koji su se menjali kroz njen život.

- To nekako ide spontano. Ode jedan, dođe drugi, ali sve svekrve su predivne i dan danas se čujem sa svim svekrvama - kaže Todorovićeva.

I dok ne naiđe gospodin pravi, muzička zvezda uživa u svakom novom danu koji provodi sa porodicom i prijateljima.

A želja Milice Todorović ostvariće se pre ili kasnije, samo je pitanje vremena. A mi joj želimo da ispuni i maminu želju pa da bude prvo devojčica!