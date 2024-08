U inat svima, Maca ove godine paradajz turista: Kifla, pašteta i more

Letnje dane svi koristimo da što više provedemo na primorju uz umirujuće zvuke talasa i nezaboravne zalaske sunca na plaži.

Svake godine se potežu iste teme i rasprave gde i kako treba letovati, bilo da li ste sami ili sa porodicom, a letovanje Dragana Marinkovića Mace u prvi mah iznenadilo je mnoge njegove pratioce na društvenim mrežama. Antonio Ahel/ATA Images

Voditelj i njegova supruga Jovana ovih dana su na primorju a Maca je u svom stilu želeo da se našali sa pratiocima na Instagramu objavivši humorističnu fotografiju.

Naime, nije tajna da se u javnosti stalno komentariše takozvani paradajz turizam te da mnogi smatraju da takav vid letovanja niti je odmor niti je potreban, dok oni koji se odlučuju da tako provedu dane pored mora uglavnom iznose svoje argumente.

Marinković je na svom Instagram nalogu podelio viralnu fotografiju peškira, kifle i paštete koja je ovih dana veoma aktuelna na društvenim mrežama uz opis:

- Dođoh, pojedoh, legoh.

Samo pozitivni komentari na račun ove duhovite ali s druge strane veoma realne slike nizali su se, a Maca je ovime pokazao da je poput svakog običnog čoveka kojem je bitno samo da uživa sa dragim ljudima dok mu zvezdice na hotelu ili ležaljke na plaži zaista ništa ne znače.

Ovogodišnje letovanje Dragana Marinkovića Mace sigurno će mu ostati u sećanju po nezaboravnim trenucima koje je doživeo sa porodicom.

Podsećanja radi, pre nekoliko dana se povodom ozloglašenog paradajz turizma oglasila na TikToku i Seka Aleksić koja je pružila podršku ljudima koji se odlučuju na takav vid letovanja:





- Ljudi, da ll je moguće da čitam komentare u kojima se neki ljudi smeju onima koji su otišli na more i poneli svoju hranu, nemaju ležaljke pa leže na peškirima, a otišli su sa decom.

Da li je moguće da je to nekom predmet sprdnje? Niko nije pomislio da neke porodice ne mogu sebi da priušte hotele sa pet ili petnaest zvezdica i da neke porodice jedva krpe kraj sa krajem, a žele da priušte svojoj deci more jer žele da vide more.

Na primer ja kao dete nisam videla more. Tek sa dvadeset i nešto godina sam prvi put videla more kad sam sebi sama priuštila da odem na more i zaradila novac.

Kako vas nije sramota da se sprdate sa ljudima koji su otišli na more, sede na peškiru, sede na pesku i sami sebi spremaju hranu. Sram vas bilo.

Da li noste svoj peškir ili ne, da li imate svoju hranu ili je naručujete, na kraju dana važno je da ste otišli na odmor – gde god on bio i kako god ga vi organizovali - bila je iskrena Seka.