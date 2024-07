Šta nije u redu sa Nadalovom ženom? Evo kako se ponašala tokom meča, Jelena za nju gospođetina FOTO

Supruga Rafaela Nadala došla da isprati Olimpijske igre

Novak Đoković danas je na Olimpijskim igrama rasturio Rafael Nadala, a publici je posebno ovaj meč bio zanimljiv zbog činjenice da su se Đoković i Nadal poslednji put sastali 2022. godine. Julian Finney/Getty Images

Očekivanja su bila visoka, a Đoković je uspeo da zadovolji svoje fanove svojom igrom.

Ipak, nema ko nije obratio pažnju na supruge dva izuzetna tenisera koje su ih bodrile sa tribina.

Sa jedne strane Jelena Đoković zajedno sa sinom Stefanom i ćerkom Tarom iz sveg srca bodrila je Noleta, pa je čak za ovu priliku ponela i srpsku zastavu, dok je na sebi imala ležernu belu majicu i sportski šešir zbog previsoke temperature.

I dok je u Novakovom boksu sve vrvilo od euforije, radosti i želje za uspehom, u Nadalovom boksu njegova supruga Marija Franciska Pereljo potpuno je zatajila.

Supruga slavnog tenisera gotovo nikada ne prisustvuje njegovim mečevima, pa joj ovaj prededan sudeći prema fotografijama uopšte nije prijao. RTS

Bez osmeha na licu, šminke i sa šešrom na glavi, Marija je nemo posmatrala turnir. Niviere David/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

- Potreban mu je prostor kada se takmiči, a sama ideja da ja čekam ceo dan da završi šta treba i šetam naokolo me umara, to bi me gušilo.





On bi morao da da se brine za mene. Jednostavno ne.

Ako ga pratim svuda, mislim da postoji rizik da prestanemo da se slažemo - objasnila je jednom prilikom kako funkcioniše njihova veza i zašto ih ne viđamo često u javnosti.