Visok 194 cm, mlad i zgodan, zapao za oko Karleuši: Strahinja Pavlović ljubav čuva samo za sebe

Uoči utakmice između Danske i Srbije, koju cela zemlja s uzbuđenjem čeka, iz tabora “orlova” stigla je moćna poruka koju je uputio Strahinja Pavlović:

– Ostavićemo poslednju kap znoja na terenu. Biće velika borba. Oni su dobra selekcija, ali nećemo odustati od plana. Fudbalski savez Srbije

Mladi fudbaler, rodom iz Šapca, u roku od dve godine prešao je put od Partizana do Salcburga. Osim toga, konstantan je i u timu reprezentacije.

Strahinja Pavlović rođen je 2001. godine, igra na poziciji štopera, a od kolega se izdvaja visinom od 194 cm.

Iako mnoge devojke zanima Strahinjin emotivni status, na to pitanje teško je dati precizan odgovor. Profimedia

Strahinja Pavlović u intervjuima govori isključivo o sportu, dok na Instagram profilu dominiraju slike sa fudbalskog terena.

Pre dve godine bio je u vezi sa Beograđankom Mašom Radulović, studentkinjom psihologije.

Pojedini mediji tada su objavili da Strahinjina izabranica potiče iz ugledne porodice, kao i da ima brata blizanca koji se zove Mario.

Fotografije Strahinje Pavlovića i atraktivne brinete privlačile su pažnju javnosti, a mnogi su zaključili da je našao svoju srodnu dušu.





Da li je i dalje tako ostaje mala tajna za javnost. Za sada. Instagram

Strahinja Pavlović zapao je za oko i Jeleni Karleuši, koja je uoči današnje utakmice na Instagramu pružila podršku fudbalskoj reprezentaciji Srbije:

“Ako mene pitate (iako se ne razumem i niko me ne pita, hahaha), trenutno samo energetski osećam (a sve je energija) da je onaj o kog su se najviše ogrešili i ko se vraća u polje dobijanja zapravo Luka Jović. Taj vam je Obilić koji ubija Murata na Kosovu večeras. On vam je energetska bomba, iskoristite to. I ima još jedan koji vuče jaku energiju, preziva se Pavlović”, napisala je JK u svom stilu.