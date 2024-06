Ostavio je na surov način: Bivša devojka Janka Tipsarevića bila je ova zanosna voditeljka bujnog dekoltea

Bivša devojka Janka Tipsarevića bila je atraktivna plavuša

Za svojih 40 godina, koliko je proteklog vikenda napunio, Janko Tipsarević postigao je sve: ima iza sebe zavidnu sportsku karijeru i reputaciju jednog od najboljih srpskih tenisera svih vremena, otvorio je svoju akademiju, srećno je oženjen, ima dvoje dece...

Od 2010. u skladnom je braku sa kreatorkom Biljanom Tipsarević, s kojom je dobio ćerku Emili i sina Nou.

Antonio Ahel/ATA Images

Mnogi su već i zaboravili da se pre 20 godina kratko zabavljao sa Milom Arsić, u to vreme televizijskom voditeljkom i, kako je neki zovu, prvom srpskom starletom.

- Upoznao nas je zajednički prijatelj, sasvim slučajno, u jednom beogradskom lokalu. Mila mi se odmah dopala, jer je bila stoprocentno iznenađenje. Uz izgled kakav ona ima, današnje devojke uglavnom, pokušavajući dobro da se udaju i znaju samo da deklamuju poznate robne marke iz oblasti mode i auto industrije, a Mila i ja smo pričali o daleko ljudskijim, zanimljivijim stvarima - ispričao je Janko svojevremeno. Nebojša Babić

- Ipak, među nama se posle tog prvog susreta nije ništa dogodilo. Posle kratkog vremena, Mila me je pozvala da gostujem u njenoj emisiji, što je bio naš drugi susret. Tada sam već bio siguran da mi njeno prisustvo mnogo znači, ali sam bio strpljiv.

- Dopala mi se, ali nisam bio siguran da li su ista osećanja i s njene strane. Ipak, na muškarcu je da proba, pa šta bude. Posle emisije čuli smo se još nekoliko puta, i pozvao sam je, konačno, da se vidimo nasamo. To je bio gem, set i meč.

Zabavljali su se oko dva meseca, a onda je usledio iznenađujući raskid... Telefonom joj je saopštio da ne želi više da je viđa.

- Nikada nisam bila srećnija. Sve u vezi s Jankom mi se sviđalo, bila sam na sedmom nebu. Otkad mi je rekao da više ne želi vezu sa mnom, ne mogu da dođem sebi. Danima plačem,ne izlazim iz kuće... Ne idem na fakultet, u teretanu. Nije mi ni do čega – izjavila je Mila posle raskida za magazin „Gloria“.





Nebojša Babić

- Zabavljali smo se nešto više od dva meseca. Bio je divan, najbolji dečko na svetu. Svaki čas smo razmenjivali nežne SMS poruke, vrlo često smo se zivkali i po nekoliko puta na dan. Poslednji put smo se čuli pred njegov meč u Francuskoj. Kako je izgubio dva meča nisam htela da ga zovem, mislila sam da je bolje da ga ne uznemiravam - otkrila je bivša devojka Janka Tipsarevića.

- Onda mi je, mislim da je to bilo 4. marta, poslao poruku da je stigao u Beograd i da mu se javim. Odmah sam ga pozvala, a na moje pitanje: “Otkud ti?”, jer sam baš bila iznenađena, a kako i ne bih, uvek me je obaveštavao kad dolazi, počeo je: “Znaš, dva dana sam razmišljao, ne želim više da se zabavljamo. Ja nisam za ozbiljnu vezu!”. Antonio Ahel/ATA Images

- Predložila sam mu da se nađemo, da mi kaže u oči sve što ima, a on je odgovorio: “Neću da me neko čeka dok sam daleko. To sam probao s bivšom devojkom i nije funkcionisalo.” Onda sam rekla: “Kakve to veze ima sa mnom? Meni ne smeta. Ja mogu da čekam. Hajde da se nas dvoje nađemo pa da sve lepo razjasnimo”, a Janko će na to: “Nemam vremena, hoću da noć provedem s roditeljima” - ispričala je Mila.

- Ipak sam insistirala da se vidimo, a onda je on, već nervozno, dodao: “Nemoj da me opterećuješ, moram da se vidim i s prijateljima!” I to je sve. Ni reči objašnjenja... Naravno da mi je žao što smo raskinuli, ali me je mnogo više povredilo što je to bilo na ovako grub način.