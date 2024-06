Hurem pokazala oca i mnogi su ostali u šoku: Husein Uzerli neodoljivo podseća na glumca iz serije kojom se proslavila

Otac Merjem Uzerli liči na poznatog turskog glumca

Merjem Uzerli, čuvena sultanija Hurem iz megapopularne serije o Sulejmanu Veličanstvenom, ima zanimljiv genetski miks. Svi već znaju da je rođena u nemačkom gradu Kaselu i da je dete iz mešovitog braka.

Njena majka Ursula je Nemica, dok je otac Husein poreklom Turčin. Pre više od pet decenija došao je iz Istanbula u Minhen na studije, i ostao u toj zemlji, gde je upoznao i suprugu s kojom je dobio dve ćerke.

Neilson Barnard/Getty Images

A povodom nedavnog Dana očeva, lepa glumica objavila je album fotografija sa ocem. Na nekim slikama vidimo ih zajedno, neke pokazuju gospodina Huseina u ranoj mladosti, ima i onih novijeg datuma.

No, jedna stara slika, u kojoj u naručju drži Merjem kada je bila mala, izazvala je najviše pažnje među pratiocima tursko-nemačke zvezde. A na Instagramu ih ima više od 7,7 miliona. Čitava jedna država.

Kako su mnogi primetili, i to na različitim jezicima, Husein Uzerli iz mlađih dana neodoljivo podseća na glumca koji je u priči o Sulejmanu igrao Ibrahim pašu.

Ako ste pažljivo pratili seriju, sećate se da su paša i Hurem bili ljuti neprijatelji.

Drugi su, pak, komentarisali da je Merjem tatina slika i prilika. Pa, evo, procenite sami... Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for The Red Sea International Film Festival