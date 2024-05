Zašto sve žene gledaju u nokte Nede Ukraden? Ovo je definitivno najbolji letnji manikir za starije od 40

Nokti Nede Ukraden su savršeni

Nedu Ukraden decenijama prate komentari da izgleda sjajno, pa čak i nestvarno dobro za ženu u sedamdesetim, a njena tajna vrlo je jednostavna - ostala je svoja, ne robujući trendovima. R.Z./ATAImages

- Ja sam neko ko je zagovornik prirodne lepote u smislu istakni što ti je lepo, ne robuj nekim pravilima po svaku cenu, jer sada postoji more istih likova, more identične lepote - izjavila je Neda Ukraden ranije o svom izgledu za Pink pa dodala: "Ne idem na pola godine da me neko priteže, koristim neinvanzivne metode".

Pevačica je više puta isticala da je protiv nametanja raznih ograničenja ženam isključivo zbog njihovih godina, pa često možemo da vidimokako se poigrava stilom, frizurom i bjuti trendovima.

Ovog puta Neda Ukraden dala nam je ideju za jedan pravi letnji manikir koji može da posluži damama u najboljim godinama +40.

Pevačica se odlučila za rozu boju manikira koja savršeno ističe ženstvenost i briše godine sa ruku, a ujedno je i trend ovog leta.

Pun pogodak biće, ako ovakvu nijansu nanesete na kratke nokte, jer su oni ekstremno dugi pali u zaborav, ako je za verovati artistima. nedaukraden/instagram