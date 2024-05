Ne, ne šalimo se: Indira Radić i Ramštajn imaju nešto zajedničko i svi dobro znate šta

Indira Radić i Ramštajn imaju nešto zajedničko. I ne, ne radi se o vicu, već o stvarnom događaju.

Sinoć je nemačka grupa Ramštajn ujedinila Evropu u Beogradu i pred nekoliko desetina hiljada fanova izvela najveće hitove uz scenski nastup koji verovatno nećete nikada videti na koncertima, kod koga god da odete. Roberto Nistri Alamy Alamy/Profimedia

Dolazak Ramštajna u Beograd, navelo nas je da se prisetimo jedne pesme, koja je verovali ili ne spojila grupu sa našom pevačicom Indirom Radić, pa da počnemo.

Kompozitor Goran Ratković Rale jedan je od najpoznatijih kod nas, pa se tako davne 2002. godine zaigrao i jednu pesmu Indire Radić začinio notama Ramštajna, a upravo zbog nje Saša Popović koji je u to vreme izdao album sa spornom pesmom, popio je tužbu od metal benda.

- Jao, to je bilo 2002. Uradio sam ceo album za Indiru.

Za jednu pesmu uzmem ja sempl (deo pesme) od Ramštajna i mi izdali taj album.

Naravno da nisam tražio nikakvu dozvolu, to u to vreme nije postojalo, niti sam ja očekivao da će neka svetska faca da čuje pesmu Raleta i Indire.

I dešava se situacija da je album krenuo i mene zove Saša i viče: "Čije si pesme krao? Ko je taj Ramštajn?" - priča Rale. Ata Images

Kako je otkrio, on je odmah znao o čemu se radi.





- I meni sve jasno! Kažem: "Šta je bilo, pa ne mogu ja tebi da dajem informacije gde nalazim inspiraciju." On kaže: "Dobio sam tužbu od Ramštajna." Odem do studija i kažem Saletu: "Smiri se, sve ću ja to da rešim" - rekao je on.

Goran je preuzeo krivicu, te je uspeo da sklopi malo drugačiji dogovor sa članovima benda.

- Onda sam preuzeo odgovornost na sebe.

I oni su, kao što sam već rekao, tražili ludački iznos od 45.000 evra. U to vreme na ovim prostorima ta suma je bila nemoguća, pa i sad nije ništa bolje, ali tad tek.

I mi se na kraju dogovorili da oni dobiju deseti deo zarade i to se tako završilo. Ali prepao sam Popovića tad kao niko nikad - rekao je kompozitor za Kurir.

Spornu pesmu sigurni smo da znate, a ako ste je zaboravili pogledajtte u videu ispod šta to Indira Radić i Ramštajn imaju zajedničko.