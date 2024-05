Veliki dan male princeze: Isidora Karađorđević 2. rođendan slavi u nestvarno lepom okruženju

Isidora Karađorđević, mlađa ćerka princeze Ljubice i princa Mihaila Karađorđevića, napunila je dve godine.

Tim povodom njena majka podelila je nekoliko fotografija nastalih na njihovom porodičnom imanju u Topoli. Zorana Jevtić

“Srećna bila, smejuljko naš mali,” poručila je princeza Ljubica Karađorđević u rođendanskoj objavi na Instagramu.

Dvogodišnja devojčica od roditelja i starije sestre Natalije nasledila je ljubav prema konjima pa je, čini se, istovremeno dok je učila da hoda, naučila i da jaše.

Isidora i Natalija se odlično slažu, a starija sestra je od prvog dana bila beskrajno nežna prema bebi. Zorana Jevtić

- Nata je stvarno predivna seka. Obožava da provodi vreme sa Isidorom. Neprekidno je grli, mazi i ljubi. Puno mi je srce dok ih gledam kako razvijaju neki svoj odnos. Preslatke su zajedno – otkrila nam je princeza Ljubica Karađorđević.

Prinčevski par Karađorđević, kao što je poznato, živi u Topoli. Njihove ćerke imaju priliku da odrastaju okružene prirodom, ali i u blizini istorijskih znamenitosti koje se vezuju za lozu Karađorđević. Zorana Jevtić

- Oplenac za našu porodicu ima ogroman značaj, kako istorijski, tako i emotivno. Ćerke nisu imale priliku da upoznaju svog deku, kraljevića Tomislava, pa nam pruža utehu to što su obe krštene na mestu gde on počiva, mestu koje je sanjao od kada je kao dete proteran iz otadžbine – izjavili su nedavno za HELLO! princeza Ljubica i princ Mihailo Karađorđević.