Neće Aleju: Ovde će biti sahranjena Nada Obrić, deci saopštila poslednju želju

Nada Obrić želi da počiva pored njega

Nadi Obrić, koja će ove godine napuniti 76 godina, život je više puta “visio o koncu”.

Naime, pevačica nikada nije krila da se u tri navrata borila sa kancerom. Srećom, svaki put je izašla kao pobednik.

Luka Šarac

Ni kada je bilo najgore, Nada nije očajavala. Nije se žalila ni na hemioterapiju, ni na zračenja. O smrti, tek, nije bilo ni govora. Sve donedavno.

– Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali da li je napisala testament i kupila grobno mesto. E, pa ja ne bežim od toga. Biće u Beogradu, na Bežanijskom groblju - izjavila je Nada Obrić za Star.

Nema sumnje da je pevačica o svemu detaljno promislila.

– Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela davnih dana, jer me je prevario, ipak sam odlučila da, kada umrem, budem sahranjena u istu grobnicu s njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece, Itanu i Sašu. Verovatno će mnogi da me osuđuju, ali baš me briga. To je moja konačna odluka – navela je Nada Obrić. Luka Šarac

Cenjena pevačica, koja je po obrazovanju pravnica, vredno je radila i dosta zaradila.

Testament ipak nije pisala.

– Među mojom decom nema zle krvi. Znaju oni šta ja imam i šta će da podele. Nemam strah po tom pitanju, niti potrebu da raspoređujem i delim. Moj pokojni muž i ja smo to na vreme rešili – zaključila je.