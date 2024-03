Ćerki je sve objasnila, 30 godina je ćutala: Jami više ne želi da krije, ovo je Ivana Milenković

Jasna Milenković Jami publiku je davnih dana očarala kako pesmom, tako i pojavom.

Mnogi su je upamtili i po neobičnom nadimku, kojim se predstavila na sceni. Tri decenije kasnije saznali smo da postoji i Ivana Milenković. Antonio Ahel/ATAImages

– Volim svoje ime. Dobila sam ga zahvaljujući starijoj sestri. To je bilo ono vreme kada su kumovi gledali da se, ako ima više dece u porodici, njihova imena rimuju. Pošto je moja sestra Vesna, ja sam, naravno, Jasna – ispričala je u emisiji Pretres na Hype televiziji.

Ipak, budući da je rođena 7. jula, na Ivanjdan, baka je imala drugačiji predlog.

– Bila je veliki vernik. Želela je da se zovem Ivana, ali je prevagnulo Jasna. Krišom, da niko ne zna, odvela me je u crkvu i krstila. Antonio Ahel/ATAImages

– Iako imam dva imena, jedno zvanično i jedno kršteno, nikad me niko nije zvao Ivana – konstatovala je Jami uz smeh.

– To je ime od boga. Baka je morala da ispuni misiju i zaštiti me od zla koje me je kasnije čekalo – zaključila je.

Nadimak Jami, pod kojim je izgradila karijeru, a i po kojem je danas svi znaju, dobila je od Žarka Lauševića. Vladimir Radojičić

– Žarka sam upoznala u pozorištu, kad sam dobila ponudu da igram u kabareu Laneta Gutovića. On je prvi počeo da me zove Jami. U početku mi je smetalo, nisam razumela čemu to. Međutim, ostadoh ja Jami – ispričala je pevačica jednom prilikom.