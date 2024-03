Čestitamo! Jedna od najlepših Srpkinja čeka drugo dete i izgleda nestvarno

Trudna Nina Seničar

Za kraj nedelje, lepa vest iz Holivuda - Nina Seničar je u drugom stanju!

Zanosna Novosađanka, koja poslednjih godina živi i radi u Americi, u novoj objavi na Instagramu pokazala je već zaobljeni stomak i uz set fotografija napisala nekoliko reči, potvrdivši da nas oči ne varaju.

Instagram

„And just like that... Baby No.2 is loading“.

Beba broj dva je na putu, a da će uskoro ugledati svet Nina je otkrila uskim svetlobraon kombinezonom koji prati liniju tela. Instagram

Iznenađenje, mora se priznati. Pre samo nekoliko nedelja divili smo se njenoj besprekornoj figuri koju je „pokrila“ tek kupaćim kostimom dok je uživala na plaži. A sada – već ozbiljna trudnoća.

Instagram

Ispod objave se nižu lajkovi i čestitke, a među prvima su se javili Sara Jo, Bojana Barović, Aleksa Balašević.

Nina i njen suprug, glumac Džej Elis, imaju četvorogodišnju ćerku Noru Grejs, koja se sigurno najviše raduje jer će dobiti društvo za igru. Instagram