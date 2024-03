Najlepše fotografije sa venčanje Devojke sa krilima: Želela sam da ćerka i ja nosimo identične haljine

Venčanje Devojke sa krilima, Dejane Bačko, i njenog partnera Marka Nežića na najlepši način krunisalo je njihovu dugogodišnju vezu.

“S ljubavlju i blagoslovom stupili smo u novo poglavlje zajedno”, objavila je Dejana. Instagram/photo.avantura

Iako rođena bez ruku, ova mlada žena ne zna za prepreke. Ona je vicešampionka sveta u tekvondu, bavi se slikarstvom, a pre godinu dana na svet je donela devojčicu Laru.

Nekoliko dana posle crkvenog venčanja, Dejana i Marko prelistali su sa nama album sa najlepšim fotografijama i podelili utiske.

- Mi smo zadovoljni, to je najbitnije. Nismo imali mnogo stresa oko pripreme. Štaviše, za ovaj korak smo se odlučili tek pre nekoliko nedelja. Želeli smo da spojimo Larino krštenje, prvi rođendan i naše crkveno venčanje. Nismo pravili svadbu. To će, verovatno, biti krajem godine - kaže za HELLO! Devojka sa krilima. Instagram/photo.avantura

Ko je osmislio stajling za slavljenice, mamu i ćerku?

Dejana: Haljine za Laru sam poručila na @pcelicamaja_design, koje pratim na Instagramu. Kad su stigle, potpuno smo se oduševili. Zatim sam došla na ideju da pitam može li da se napravi po meri ista takva haljina i za mene. Drago mi je što smo bile identično obučene. Mislim da ću istu haljinu nositi i na svadbi. Instagram/photo.avantura

Kako se Lara provela na maminom i tatinom venčanju?

Dejana: Bilo joj je lepo i bila je dobra. Dan kasnije usledio je njen rođendan, kao i krštenje. Divno je podnela gužvu, mada joj je pred sam kraj već bilo dosta. (smeh) No, nekako smo naučili da sa njom provodimo dosta vremena među ljudima.





Instagram/photo.avantura

Šta je zanima u ovom uzrastu?

Marko: Počela je da priča. Za sada izgovara reči kao što su mama, tata, baba, deda... Sve joj je interesantno. Svaki drugi dan vidimo da radi nešto novo što do juče nije radila. Zaista imamo sreće da je dobra i nasmejana beba. Nije nam teško da provodimo vreme sa njom, još manje da je vodimo sa nama na putovanja.

Na jednoj od fotografija koje ste podelili sa nama vas dvoje ste na motoru. Da li ste to krenuli na medeni mesec?

Dejana: Marko posebno voli motore, a i ja sam ih pored njega pomalo zavolela. Inače, nemamo isplaniran medeni mesec. Svakako vrlo često putujemo. Nastojimo da u svakom putovanju maksimalno uživamo i iskusimo sve što se iskusiti može. Nedavno smo se vratili sa Jahorine. Pre toga smo bili u Kopenhagenu zajedno sa Larom. Sjajno smo se proveli. Volimo da obilazimo svet, upoznajemo nove ljude, njihove kulture, običaje i tradicije. Tako širimo vidike.

Marko: Verovali ili ne, na Larinom rođendanu smo imali goste iz jedne sjajne porodice koju smo upoznali prilikom boravka u Danskoj. Takve stvari su zaista divne. Mi to vidimo kao veliko bogatstvo. Instagram/photo.avantura

Imajući u vidu da već dugo živite zajedno, imate i dete, pretpostavljam da “papir” nije mnogo toga promenio u svakodnevnom životu.

Marko: Nije, osim što je lep osećaj da nosimo burme. Živimo potpuno isto kao i do sada. Odavno se vodimo po nama koliko-toliko ispravnim porodičnim i bračnim principima, tako da je ovo nešto što smo svakodnevno živeli. Instagram/photo.avantura

Gde će vas put odvesti ovog proleća?

Dejana: Krajem marta, za Markov rođendan, planirmo putovanje u Švedsku, tačnije u Stokholm. U maju ćemo posetiti Dubrovnik, gde ćemo imati poslovnu obuku u vezi sa ishranom i preduzetništvom. Inače, u pripremi sam za Evropsko prvenstvo u paratekvandu koje se prvi put održava u Srbiji. Beograd će biti domaćin početkom maja.