Tihomir Stanić otvoreno o najtežim danima: Nemam kud, ostavili su me u ogromnim dugovima

Kažu da nema te uloge koju Tihomir Stanić ne može uverljivo da odigra. Uostalom, to je i dokazao tokom dugogodišnje karijere.

S druge strane, pokušaji da se uključi u druge poslove filmske industrije doveli su do toga da je mnogima ostao dužan.

- Nikada se nisam pokajao što sam producirao filmove. Oni me svojim kvalitetom kvalifikuju da nastavim da se bavim temama koje su me odabrale. Kajem se što sam verovao ljudima koji su mi obećali pomoć i onda me ostavili u ogromnim dugovima – iskreno je priznao priznati glumac.

Kako je istakao, filmsku produkciju je napustio zato što je teško dolazio do novca, a lako ga trošio.

- Nikome nisam smanjio ugovoreni honorar, a nisam dobijao obećane pare. Jednostavno, upao sam u provaliju. I dalje srećem one kojima sam ostao dužan. Loše mi je zbog toga, ali me uteše time što se ne ljute na mene. Izgleda da shvataju da nisam uzeo sebi i da ih nisam prevario - ispričao je Tihomir Stanić.

Iako je od produkcije odustao, obaveze redovno izmiruje kako nikome ne bi ostao dužan.

- Dugove vraćam od honorara i kao promoter jednog proizvoda. Propast na jednom planu shvatio sam kao priliku da radim na drugom, i da tu nađem balans i smisao u životu.

- Trudim se da ispravim sve što sam pogrešio. Istovremeno, mislim da je mnogo bolje biti prevaren, nego prevariti - poručuje Tihomir Stanić.

U najtežim trenucima uz glumca je stala porodica.





Supruga Jelena, kao i ćerke Milena Hana i Sofija Nađa davale su mu bezrezervnu podršku.