Pet godina bez kralja narodne muzike: Održan pomen Šabanu Šauliću, za suprugu utehe nema

Održan pomen Šabanu Šauliću

Pet godina prošlo je od teške saobraćajne nesreće u Nemačkoj, u kojoj je život izgubio jedan od najvećih folk pevača ovih prostora, Šaban Šaulić. Tim tužnim povodom, ispred njegove večne kuće na beogradskom Novom groblju danas su se okupili članovi porodice, kolege i prijatelji. Luka Šarac

U Aleju zaslužnih građana, gde je sahranjen, prva je stigla Gordana Šaulić sa mlađom ćerkom Ildom. „ S ljubavlju tvoja Goca“, piše na vencu. Za suprugu utehe nema...

Pomenu su prisustvovali i njihovi kumovi Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, kao i ostali prijatelji sa estrade.

Iznenadni odlazak kralja narodne muzike zauvek je promenio život njegovih najbližih, pre svega supruge, koja je s njim provela 44 godine. Koliko joj nedostaje, to samo ona zna. Goca brižno čuva uspomene na prošle dane pune sreće, a nedavno je otvorila dušu za „Hype“ televiziju. Antonio Ahel/ATA Images

U emisiji „Pretres“ pričala je o tragičnom danu kada je Šaban nastradao, a na pitanje voditelja da li je imala priliku da ga vidi poslednji put, sa setom je odgovorila:

- Ne, nisu mi dali. Deca mi nisu dala. Ali, bilo je specifično, jer se sve dogodilo daleko, nije se ni moglo...

Da li joj je suprug često govorio koliko je voli?

- On nije bio čovek koji je to stalno govorio, za razliku od nekih ljudi čiji su brakovi kratko trajali, a neprestano su izjavljivali ljubav. Ali, ja sam to uvek osećala. Znao je da ga volimo, da smo uvek tu za njega, posebno kada bi otišao na neki put. Deca su mi govorila: "Jao, mama, ti više brineš o tati nego o nama." Odgovarala bih: „Vi ste tu, a tata je na putu“.





Antonio Ahel/ATAImages