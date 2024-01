Sestra Merime Njegomir umrla od iste pošasti kao ona: Druga polovina srca prestala da kuca

Preminula sestra Merime Njegomir. Ninu Pavić imali smo prilike da vidimo u poznatom takmičenju, a povodom njene smrti oglasila se sestričina Ljubica, koja je o tetki govorila kroz suze.

- Istina je, dugo je bolovala od raka i, nažalost, izgubila je bitku. Preminula je tokom noći. U poslednje vreme samo neke tužne vesti, dosta njih je otišlo. Potresena sam mnogo i ne znam šta pričam. To je bila mamina sestra i bile smo mnogo vezane - rekla je Ljubica. Youtube/Nikad nije kasno

Inače, Nina se 22 godine borila sa kancerom, o čemu je javno govorila bez ustručavanja.

- Moja borba traje od 2001. godine, imala sam osam kancera, nažalost, sada metastaze i sada bijem onu najtežu bitku.

- Do sada je bilo osam malignih tumora za 23 godine, ali je bilo lakše, uklone se, nekoliko terapija i to je to, ovo je sad mnogo neizvesnije, ali ne dam se i nadam se pobedi.

- Četvrti put idem na hemioterapiju, ovu poslednju sam počela u decembru i ne predajem se iako je teško - rekla je svojevremeno za "Grand".

Njena sestra Merima Njegomir preminula je pre skoro tri godine, a bolovala je kao i Nina od iste pošasti.

Naime, legendarna pevačica imala je kancer pankreasa. Iako su se lekari svim silama borili, podmukla bolest bila je jača. Youtube/Nikad nije kasno

Nina nije prisustvovala sestrinoj sahrani zbog zdravstvenog stanja, ali se oglasila bolnim rečima.





- Nas dve, jedna majka, jedno srce! Jedna polovina srca je prestala da kuca! Sutra će se svi oprostiti od tebe, ja neću, ne želim, ne mogu. Sve dok i ova druga polovina ne prestane da kuca - napisala je neutešna Nina.