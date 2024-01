Porodila se Miljana Gavrilović: Devojčica je dobila ime koje se zaista retko čuje u Srbiji

Porodila se MIljana Gavrilović

Glumica Miljana Gavrilović donela je na svet svoje treće dete. Devojčica se rodila na Božić, a glumica je srećne vesti podelila na svom Instagram profilu. Ata Images

- Danas nas je obradovao prvi sneg u Novoj 2024. godini, a juče, 7. januara, simbolično nam je stigla Hristina. Dobrodošla - napisala je srećna majka.

Ime Hristina je žensko ime grčkog porekla i proizlazi od grčke reči koja znači pomazani, odnosno "christa" (pomazna) i znači - sledbenica vere u Isusa Hrista. Instagram

Njne suprug Miloš već imaju ćerku Mionu i sina Vukadina, a Miljana je svojevremeno za Story govorila šta joj je zaista važno u vaspitanju.

- Postoji spisak vaspitnih mera koje je generacija mojih roditelja primenjivala, a ja želim da ih zaobiđem. Šta će reći komšija ili čije dete je bolji đak, nikada me nije zanimalo niti će. Čini mi se da je u vreme kada smo mi bili deca majkama bilo važnije da kuća bude čista nego da li mi plačemo i nerviramo se. Imala sam sreću da sam do svoje pete godine bila jedino dete, pa su roditelji uspeli da primete moj talenat. S druge strane, kao i svi drugi, nisu osluškivali moje snove, ideje i razmišljanja. To je nešto na čemu ću ja raditi s Mionom. Smatram da otac i majka moraju detetu da budu i roditelji i prijatelji. Taj balans je neophodan - rekla je svojevremeno glumica za Story.

Foto: Dalibor Danilović