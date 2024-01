Prvo razvod, a sad ovo... Ivana Španović donela tešku odluku i to će biti konačni kraj

Ivana Španović najavila kraj karijere

U pohod na Olimpijske igre kreće pod starim prezimenom, koje je mnogima bilo milije od onog preuzetog nakon udaje. Ivana Španović pred kraj godine je iznenadila javnost otkrivši da se razvodi od fitnes instruktora i nutricioniste Marka Vulete, a sada je potvrdila i ono što je ne tako davno nagovestila. Ata Images

Bliži se završnica jedne izuzetno uspešne karijere, krunisane zlatom letos na Svetskom prvenstvu u Budimpešti. Bezbroj puta je pisala istoriju, obarala rekorde, skakala do neba, ali – sve ima kraj. Neko će reći da je rano za penziju, budući da u maju puni 34 godine, međutim, u svetu sporta stvari stoje drugačije.

Plakali smo zajedno sa njom kada na Olimpijskim igrama u Tokiju nije uspela da se domogne prestola, a toliko je želela... No, već ove godine u Parizu daće sve od sebe da uzme i olimpijsku medalju. I to će biti finale, oproštaj od profesionalnog sporta i bez sumnje tužan dan za svetsku atletiku. Profimedia

Ipak, kada je Ivana u pitanju, zbog nje smo proteklih godina mnogo češće lili suze radosnice, i hvala joj na tome.

- Želja je jasna, zlato u Francuskoj. Budući da sam na stadionu gde će se održati takmičenje već skakala i pobeđivala, ako može da me motiviše nešto iz prošlosti, onda želim da se to nešto ponovi - rekla je naša najbolja atletičarka svih vremena za "Sportal”.

Ata Images

Bio bi to najlepši način da privede kraju svoj sportski put, što je i nagovestila.

- Ne postoji stvar koja može da me, ne računam bolest ili povrede, pomeri od cilja. Jednostavno, mi smo svi krenuli s nekim snom, to nešto smo vizualizovali, na kraju privukli ka sebi, i mislim da ću to i manifestovati za svoj završni cilj – istakla je Ivana Španović.