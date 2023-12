Tajna koja nije mogla zauvek da se krije: Jedna odluka promeila je život Tošetu Proeskom

Toše Proeski definitivno će ostati upamćen kao jedan od najvećih talenata koje je Makedonija ikad iznedrila. Njegova smrt i dalje boli ceo region, jer pored toga što je bio pevač, imao je nežno srce i mirnu narav. Dejan Milićević

Njegova karijera bila je blistava, a sada izlazi u javnost da je malo falilo da se ne desi. Naime, jedna pevačica je otkrila da je Toše u srednjoj školi bio fokusiran na instrument, a ne pevanje, i jedna odluka je promenila sve.

Reč je o Tijani Dapčević. Kako je objasnila, Tošeta je u muzičkoj školi zapazio njen otac. Toše je kao srednjoškolac svirao klarinet. Sticajem okolnosti, istakla je Tijana, njen tata je tada čuo i kako Toše peva i odmah je reagovao.

Mirko Tabašević

- Ma kakav klarinet, on je pevač, on treba da peva, poslušajte me - prisetila se Tijana.

- Moj tata je to saopštio i Tošetovom ocu i tako je sve počelo, posle toga je sve istorija - istakla je nedavno Tijana koja je svojevremeno govorila koliko se ljutila na Proeskog što je krenuo put estrade i odustao od akademije. Instagram

Toše je imao samo 26 godina kada je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj.

Njegov odlazak teško su prihvatili gotovo svi, od porodice, do prijatelja, kolega, ali i fanova koji i danas uživaju u njegovim pesmama. Njegova devojka Andrijana nikada ga nije zaboravila. Profimedia