Odrasla preko noći: Ćerka Dejana Pantelića napunila 18 godina, Lana je nestvarna lepotica

Ćerka Dejana Pantelića napunila 18 godina

Dejan Pantelić nedavno je odlučio da stavi tačku na višegodišnju karijeru i povuče se sa malih ekrana. Međurtim, poznati voditelj nije nestao i sa društvenih mreža. Upravo se na Instagramu pohvalio da je njegova ćerka Lana proslavila 18. rođendan. Mirko Tabašević

Važan dan zaslužuje i zajedničku fotografiju. Uz njihova vedra lica i poljubac u obraz stoje samo emotikoni srca i broj godina. Ništa više nije ni potrebno.

Prizor je zaslužio gomilu koplimenata, a Lani su čestitali i tatine koleginice Snežana Dakić, Marija Kilibarda i Irina Vukotić, pevač Nikola Rokvić, sportski as Dragutin Topić, glumica Anja Mandić... Instagram Instagram

Iako se oprostio od gledalaca, Dejan nije otišao u penziju, već je rešio da se okuša na drugim poljima i svoje bogato iskustvo prenese mlađima. Podsetimo, pre desetak godina voditelj je otkrio da ima karcinom grla, ali se uspešno oporavio i vratio poslu.

Pored ćerke Lane, Deki i njegova supruga Miona imaju i sina Vukašina. I jedno i drugo dete imaju šećernu bolest. Vukašinu je dijabetes tip 1 otkriven sa dve godine, a ćerki kada je imala pet godina.

Instagram

- Kao i svi ostali roditelji, muku smo mučili još od vrtića. Supruga nije radila, pa je trčala do obdaništa da detetu izmeri šećer i da insulin, jer to nema ko da radi u predškolskim ustanovama. To inače funkcioniše tako što ostaviš dete u vrtiću, pa ideš na posao, onda se čuješ s vaspitačem ako ima volju, pa trčiš nazad da detetu izmeriš šećer i daš insulin, pa da vidiš šta će da jede... Gledali smo jelovnik u vrtiću svakog dana, pa računali kad će i koliki šećer da bude. Nekada smo i donosili hranu – ispričao je Pantelić svojevremeno.

- Moja deca su imala sreće da ih drugi ne zadirkuju i ne ismevaju što su dijabetičari, što nose pumpe i senzore. Verovatno je velika sreća i to što sam ja javna ličnost, drugačije ih gledaju. Ali mnogo zavisi i od same kuće, iz porodice se sve ponese, pa i ta edukacija, a mi s te strane nismo imali problema. Instagram