Tamara Dragičević progovorila o intimnim scenama: Biću gola ceo film, pod jednim uslovom

Tamara Dragičević progovorila o intimnim scenama



Tamara Dragičević gostovala je u podkastu "Tampon zona", u kom je pretresla mnoge bitne teme - od privatnog života, preko majčinstva, do karijere. Instagram

Glumica se između ostalog osvrnula i na intimne scene u filmovima. Smatra da je potrebno da i domaća industrija preuzme praksu iz Holivuda i da se za ovakve scene angažuje koordinator za intimne scene, koji će učiniti da se glumci osećaju prijatno.



Navela je da nema problem da snima naga, ali da postoji samo jedan uslov koji mora da se ispuni da bi igrala u takvim scenama.



- Nemam problem sa scenama seksa, kada su na pravom mestu i kada su tu jer treba da budu tu, to je okej. Ako vidim da je neki hir pisca ili reditelja da bih ja prolazila gola, to ne može - smatra glumica. Ata Images

Navodi da je izuzetno važno da se utvrdi da li je golotinja deo psihologije lika, jer ako jeste, onda može i ceo film da bude naga.



- Da li je to važno zbog linije lika? Da li je to žena koja voli da ide gola po kući? Ako je to njena psihologija, i ako je ceo dan gola, onda ću ceo film da budem gola, jer je takav lik. To ću da pravdam i da igram - objasnila je Tamara, pa objasnila da će snimanje takvih scena biti prijatno iskustvo samo ako glumci tako odluče.

- Da li je taj glumac pristojan i kavaljer, koji će polako da kaže da se ne brineš, gde će da stane, neće se videti, i slično, a nekada će kolegu da boli uvo. Ne targetiram nikoga ali ima raznih situacija - rekla je Tamara Dragičević.

Instagram