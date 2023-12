Boba Živojinović je predugo ćutao, konačno progovorio o Priji: Ovo je prava istina

Boba Živojinović konačno progovorio o Aleksandri Prijović

Dugo se spekuliše o odnosu Aleksandre Prijović i njenog svekra Slobodana Bobe Živojinovića. Kako suprug Lepe Brene nije bio ni na jednom spektakularnom Prijinom nastupu, tako su počela govorkanja o narušenim porodičnim odnosima. Paparazzo lov printscreen

Posebno se obratila pažnja na njihov prvi javni susret nakon uspešnih koncerata u Beogradu, kada je Lepa Brena promovisala nove proizvode svog brenda "Lady B".

Boško Karanović

Iako je taj susret protekao u najboljem redu, Boba se nije oglašavao povodom Prije i njenog uspeha, ali sada kada je mlada folk zvezda završila nastupe u Hrvatskoj i nastavlja turneju, suprug Lepe Brene konačno se otvorio dušu.

Boba je gostujući na hrvatskoj televiziji nije krio koliko voli i ceni svoju snajku i smatra da je zaslužila ovakav trijumf. Ata Images

- Ja mislim da su se kod Aleksandre neke kockice spojile. Ona je jedna predivna i emotivna osoba. Aleksandra na svim nastupima zaplače. Zaplače jer to predstavlja koliko je ona čista i dobra i nije ni čudo što su svi ovi pevači došli da je podrže i da budu deo ovog velikog spektakla. To nije slučajno, a to je sve jedna predivna bajka i priča i neka traje što duže i bolje. Mi smo svi tu da podržimo našu decu i da budemo uvek uz njih - rekao je Boba za HTV.

Podsetimo, Aleksandra Prijović sinoć je održala peti uzastopni koncert u Zagrebu. Dalibor Danilović